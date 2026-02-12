اختصاص ۴۵ میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای ایوان

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای پروژه ۴۵ میلیارد ریالی آبرسانی به روستای «بلیین» ایوان، ۴۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۲۰۰ نفر از آب سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: این پروژه شامل اجرای ۴ کیلومتر شبکه توزیع و یک کیلومتر خط انتقال است که با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

وی افزود: از مجموع اعتبار این طرح، ۱۵ میلیارد ریال با مشارکت بنیاد برکت تأمین شده است که نشان‌دهنده هم‌افزایی مطلوب میان دولت و نهادهای انقلابی در توسعه زیرساخت‌های روستایی است.

وی با اشاره به وضعیت پیشین این روستا ادامه داد: روستای «بلیین» تاکنون تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب نبوده و آب آن از طریق خط انتقال قدیمی جهاد سازندگی تأمین می‌شد.

محمدی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه که از مطالبات دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود، ۴۰ خانوار با جمعیتی افزون بر ۲۰۰ نفر تحت پوشش خدمات پایدار آبفا قرار گرفته و از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.