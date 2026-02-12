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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۳ بهمن ماه

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۳ بهمن ماه

بندرعباس- کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: افزایش سرعت باد جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا در مناطق دریایی خصوصا سواحل و جزایر خلیج فارس، پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان اظهار کرد:افزایش سرعت باد جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا در مناطق دریایی خصوصا سواحل و جزایر خلیج فارس، پیش بینی می‌شود. در رفت و آمد شناورهای سبک احتیاط لازم صورت بپذیرد.

مجتبی حمزه نژاد گفت: به تدریج بعدازظهر از سرعت باد کاسته خواهد شد و شرایط دریا شب همچنین روز جمعه تا اوایل صبح یکشنبه برای رفت و آمد تمام شناورها مساعد است.

وی افزود: ظهر یکشنبه خلیج فارس و بتدریج در ساعات بعدازظهر و شب، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی - شمال غربی مواج خواهد شد.

کد مطلب 6747054

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