به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام کشتی گیران و مربیان برتر در روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه در شهر کی‌یف اوکراین برگزار شد که در پایان کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و پژمان پشتام در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی صاحب مدال طلا شدند. رامین باستانی و فرشاد بلفکه در اوزان ۵۵ و ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی و محمد متقی نیا در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد نیز به مدال برنز دست یافتند.



نتایج کشتی گیران کشورمان در روز سوم و پایانی این رقابت ها به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد متقی نیا نیز پس از استراحت در دور نخست در دور بعد دمیتری تکاچنکو از اوکراین با نتیجه ۱۰ بر ۲ از پیش رو برداشت وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حورهی خاسای از اوکراین با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. متقی نیا در این مرحله مقابل جبرئیل حسن اف دارنده مدال برنز المپیک و جهان از آذربایجان با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این با نتیجه ۵ بر یک بالدانبایف از قزاقستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

امید حسن تبار دیگر نماینده کشورمان در وزن ۷۹ کیلوگرم، در دور اول آرون کانوا از ایتالیا را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد اما در دور دوم مقابل الکس درینگر از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی نیز به گروه بازنده ها رفت. حسن تبار ابتدا در این گروه مقابل جاکوب ماکاراشویلی از گرجستان با نتیجه ۹ بر ۶ به پیروزی رسید اما در کشتی بعد مقابل جامبر کویلاشویلی از گرجستان با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یداله محبی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر دنیس ماتیکو از اوکراین را از پیش رو برداشت وی در دور بعد نیز مقابل داوم برادلی از آمریکا با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. محبی در این مرحله در مصاف با الکساندر خوتسیانیوسکی دارنده مدال برنز اروپا از اوکراین با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل گئورگی مشویلدیشویلی از گرجستان با نتیجه ۸ بر ۵ مغلوب و پنجم شد.



کشتی فرنگی:

در وزن ۷۷ کیلوگرم پژمان پشتام در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ ویتالی کوچرنکو از اوکراین را مغلوب کرد وی در دور بعد مقابل نورجان ندیراف از قزاقستان با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید و در دور سوم نیز با نتیجه ۴ بر ۲ حسن علی اف از آذربایجان دارنده مدال های طلا و برنز جهان (در اوزان ۶۰ و ۷۱ کیلوگرم) را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. پشتام در این مرحله مقابل کارپت چالیان قهرمان جوانان جهان و دارنده مدال برنز اروپا از ارمنستان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار ماتئوس وولنی از لهستان را با نتیجه ۴ بر یک از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در کشتی آزاد مسعود اسماعیل پور و پیمان بیابانی در وزن ۶۵ کیلوگرم، حامد رشیدی و بهمن تیموری در وزن ۷۴ کیلوگرم، ارشک محبی و حسین شهبازی در وزن ۹۲ کیلوگرم دیگر نمایندگان کشورمان بودند که صاحب عنوانی نشدند.

در کشتی فرنگی نیز میثم دلخانی در وزن ۶۳ کیلوگرم و علی اکبر حیدری در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب عنوانی نشدند.