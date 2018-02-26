به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در نشست طرح ملی توان افزایی بانوان جویای فرصت های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی با اشاره به هفته زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: سند توسعه زن و خانواده استان ها کار کلیدی است و انتظار دارم همه مدیران کل امور بانوان و استانداریها و سازمان برنامه و بودجه در استان های مختلف کشور در راستای تدوین و بعد از آن در اجرایی شدن آن کوشش جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: آموزش های ما باید به تغییر رفتار و مهارت های مختلف پردازد ما باید این موارد را ارزیابی کنیم که نتیجه آن چیست و باید نتیجه آن را در تغییرات اساسی در شاخص های بهداشتی، نرخ سواد و تعداد پست های مدیریتی و همه اینها مشاهده کنیم اگر تغییرات اینگونه باشد موفق هستیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: ما باید نتیجه محور عمل کنیم و چرا نباید پژوهش ها را کاربردی کنیم چون آمار و اطلاعات درستی نداریم تا طرح ها را خوب اجرا کنیم البته باید در همهم طرح ها و پژوهش ها نتیجه بگیریم چون پژوهش اگر کاربردی باشد تا به سمت اجرای طرح های اساسی و سیاستی پیش رویم.

وی اظهار داشت: حرکت ما در سطح ملی و استان ها برنامه محور باید باشد و ما اطلاعات خوبی از نظر آماری داریم البته زمان برای ما بسیار مهم است و می خواهیم در ٦ ماه زمان تدوین سند توسعه زن و خانواده، این سند محقق شود نه اینکه این زمان افزایش یابد.

ابتکار افزود: باید روی سند تا مردادماه یا نهایت شهریورماه، گزارش ملی روی این سند داشته باشیم.

انتظار تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به زودی داریم

ابتکار ادامه داد: با همکاری فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تاکنون اقدامات خوبی برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت صورت گرفته است که انتظار داریم به زودی این لایحه به تصویب مجلس برسد.

وی تصریح کرد: همچنین به صورت جدی پیگیر لایحه کودکان و نوجوانان هستیم که باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع هم توجه جدی داشته باشند.

روی استارت آپ های تخصصی برای دختران تحصیلکرده کار می کنیم

ابتکار اضافه کرد: باید از موضوع انقلاب دیجیتال مطالبی را یاد بگیریم و باید بدانیم که چگونه می شود آسیب های آن را از خانواده کم کنیم.

وی تصریح کرد: در بحث استارت آپ های تخصصی برای دختران جوان و تحصیلکرده برنامه های داریم که منتهی به تامین اشتغال برای این دختران جوان شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: به همین منظور با معاون علمی ریاست جمهوری تفاهم نامه ای در این زمینه خواهیم داشت.

باید حرف نسل جوان را شنید

ابتکار درباره گفت و گوی ملی نیز اضافه کرد: ما باید به گونه ای فعالیت کنیم تا نسل گذشته را با نسل جوان امروز وصل کنیم و باید گفت و گوها افزایش یابد و به زبان خودشان با آنها صحبت کنیم و گفت و گوی بین نسلی را گسترش دهیم چون خیلی از نوجوانان و جوانان ما کنجکاوی دارند و باید به آنها پاسخ داد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه باید حرف نسل جوان را شنید، افزود: با وجود سیاست های ابلاغی رئیس جمهوری در حوزه زنان و خانواده که به طور خاص از این معاونت خواسته تا آنها اجرایی شود اکنون این موارد به عنوان دستورالعمل و ملاک کار ماست.

وی اصلاح الگوی مصرف، ماده ١٠١ و ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه و همه برنامه های دولت در حوزه زنان و خانواده را سندهای بالادست این معاونت عنوان کرد و گفت: ما می دانیم با این برنامه ها چه هدف هایی داریم و تمام تلاش ما اجرایی کردن آنهاست.

ابتکار ادامه داد: قرار است شاخص های ماده ١٠١ در زمینه عدالت جنسیتی را اجرایی کنیم و یک حرکت برنامه ای در این دمینه داشته باشیم و شاخص ها را که به عنوان خط کش حرکت را دنبال می کنیم تا پایان دولت دوازدهم نتایج این موضوع را مشاهده کنیم.

وی درباره گفت و گوی ملی با خانواده نیز گفت: انتظار داریم استان ها روی این موضوع برنامه ریزی کنند تا با همکاری همه یک گفت و گوی درون خانواده و بین نسلی داشته باشیم تا در ادامه سیاست های خودمان آن را انجام دهیم.

وی موضوع توان افزایی سازمان های مردم نهاد را بسیار مهم دانست و افزود: در سال ٩٥ بیش از ٢ هزار و ٣٠٠ طرح مطالعاتی اجرایی شد و باید سوال کرد که کاربرد این پژوهش ها چیست اما در نهایت کمک به این نهادها بسیار ضروری است تا از مسیر قانون خارج نشوند و مورد سواستفاده قرار نگیرند تا بتوانند جلب مشارکت مردم را به همراه داشته باشد چون به موضوع اصلاح مشکلات نیز کمک می کنند.

ابتکار ادامه داد: موضوع زنان سرپرست خانوار از اولویت های جدی ماست و ما روی آن کار می کنیم و به همین منظور ستاد ملی برای این موضوع تشکیل شده است و حتما این را با حدیت پیگیری می کنیم تا پورتال ملی برای آنها داشته باشیم تا این قشر در معرض آسیب را حمایت ویژه کنیم.

ابتکار در ادامه به روز زن و ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: عمق تفکر، اندیشه، شخصیت سیره، منش و حضور سیاسی و اجتماعی و مبارزات حضرت زهرا(س) برای ما درس است و ما کمتر به آن می پردازیم و متاسفانه یک تصویر بسیار دور از آن حضرت داریم و این کاستی از ماست و باید یک تصویر متعالی از ایشان داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما عقبه ای از تمدن و تفکر از انسان های بزرگی همچون حضرت فاطمه زهرا (س) داریم.

وی اظهار داشت: امروز کسی به آرمان های ٥٧ تردید ندارد و این آرمان ها نیز خوب می درخشد اما باید عملکرد ما نسبت به این آرمان ها سنجیده شود تا مشخص شود چقدر از این آرمان ها عقب نشینی کرده ایم.

ابتکار همچنین به موضوع تاب آوری اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: طرح تاب آوری از اهداف مهم ما در سال آینده است و امیدورایم اقشار آسیب پذیر و موضوع گفت و گوی خانواده وا با هم داشته باشیم چون اگر موضوع تاب آوری در خانواده را داشته باشیم می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی موضوع ورزش دانش آموزان دختر را از دیگر اولویت های این معاونت بیان کرد و گفت: دختران ما باید بتوانند کلاس ورزش و معلم تخصصی داشته باشند.

ابتکار در ادامه حل مشکلات حوزه زنان و خانواده را از اولویت های این معاونت دانست و گفت: موضوع زنان یک مساله ملی است و زنانه نیست.