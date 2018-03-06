دانشگاه هایدلبرگ آلمان در دوره دکتری بورسیه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، این برنامه تحصیلی هر ساله تعدادی از متقاضیان دوره دکتری را بورسیه میکند. از سال ۲۰۰۸، ۹ گروه از طریق این برنامه بورسیه شدهاند.
متقاضیان برای اخذ این کمک هزینه، باید مدرک کارشناسی ارشد خود را در یکی از رشتههای علوم انسانی یا علوم اجتماعی که نمره بالایی نیز اخذ کرده باشند، به دانشگاه هایدلبرگ ارائه دهند.
متقاضیانی که هنوز مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند نیز باید نامهای از دانشگاه که نشاندهنده پیشرفت تحصیلی آنها است را به دانشگاه هایدلبرگ ارائه دهند.
همچنین متقاضیان باید مدرک تسلط به زبان انگلیسی را به دانشگاه ارائه کنند. به طور مثال مدرک تافل اینترنتی با نمره ۱۰۰ و یا مدرک آیلتس با نمره ۷ قابل قبول است. البته روشهای دیگری نیز برای اثبات مهارت زبانی وجود دارد.
متقاضیانی که مدارکشان به یکی از زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی است، میتوانند آن را مستقیم به آدرس دانشگاه هایدلبرگ ارسال کنند. مدارکی که به زبانهای دیگر هستند، باید به عنوان مدرک ترجمهشده به زبان انگلیسی یا آلمانی ارسال شوند.
متقاضیان باید درخواست خود را تا تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۸ به صورت آنلاین در سایت دانشگاه هایدلبرگ ثبت کنند. این روند سه مرحله دارد. درابتدا باید متقاضیان برای ثبت نام وارد سیستم آنلاین درخواست تحصیلات تکمیلی مطالعات فرهنگی شوند.
دستورالعملهای بعدی بعد از ورود به سیستم در دسترس خواهد بود. در طول فرآیند درخواست، متقاضیان میتوانند اطلاعات خود را در هر زمان ذخیره کنند.
در مرحله اول، متقاضیان باید مدارک تحصیلی، توصیهنامه دو استاد، خلاصهای از پروژه دکتری و برنامه کاری، نامهای که نشاندهنده انگیزه متقاضی باشد را به همراه مدرک زبان خود برای دانشگاه بفرستند.
مرحله دوم، کمیته انتخاب دانشگاه، از میان متقاضیان، بهترین افراد را انتخاب میکند و از آنها میخواهد که پروژه خود را در بازار کار دانشگاه هایدلبرگ ارائه دهند. مرحله سوم و پس از مصاحبه، افرادی که به آنها بورس تعلق میگیرد، مشخص میشوند.
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