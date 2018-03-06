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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

استاندار تهران:

برخی معتادان متجاهر قبل از غربالگری نیازمند درمان هستند

برخی معتادان متجاهر قبل از غربالگری نیازمند درمان هستند

تهران- استاندار تهران گفت: برخی معتادان متجاهر قبل از غربالگری نیازمند درمان هستند که در این زمینه ضرورت همکاری دانشگاه های علوم پزشکی احساس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، که با حضور  هادی نژاد  معاون مقابله، عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و جمعی دیگر از مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، با اشاره به ضرورت همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در پذیرش و درمان معتادان متجاهر دارای بیماری های صعب العلاج گفت: برخی از مددجویان که ساماندهی می شوند دارای بیماری های خاصی هستند که  پس از  شناسایی درمرحله غربالگری و پیش از انجام اقدامات ساماندهی نیازمند درمان هستند.

وی  افزود: لازم است یک نماینده از دانشگاه های علوم پزشکی در مراکز غربالگری معتادان متجاهر برای شناسایی بیماران وانتقال مددجویان به مراکز درمانی مستقر باشد.

استاندار تهران در پایان از اقدامات دستگاه ها به ویژه نیروی انتظامی در  مبارزه با مواد مخدر در استان تهران تقدیر کرد.

کد مطلب 4245070

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