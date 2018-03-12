عواقب سوختگی های شدید حوادث چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیژنی در ارتباط با حوادث چهارشنبه آخر سال و تأثیرات آن بر سلامت جسمانی افراد، اظهار داشت: متأسفانه امروزه اکثر موادی که در این شب توسط جوانان و نوجوانان استفاده می‌شوند از نوع دست ساز بوده که به دلیل تهیه نادرست و مشخص نبودن دقیق میزان ترکیبات، حالت انفجاری بیشتری دارد.

وی افزود: قطع انگشت، آسیب به بینی و صورت، کوری چشم از جمله عوارض ناشی ازاین انفجارها بوده، بنابراین خانواده‌ها باید حتی‌المقدور این مواد محترقه را از مراکز قابل اطمینان خریداری کنند و یا به طورکلی دور آن را خط بکشند، چرا که آسیب ناشی از این مواد یک عمر حسرت برای فرد و خانواده‌اش به همراه دارد.



رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، گفت:‌ انفجار ناشی از این مواد سبب قطع انگشت یا کل دست شده و به دلیل اینکه کل نسج و استخوان از بین رفته، دیگر قابل ترمیم نبوده و نقص عضو تا پایان عمر گریبانگیر فرد خواهد بود.

بیژنی با اشاره به اینکه سوختگی ناشی از انفجار مواد محترقه می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد، گفت: برای قطع عضو و سوختگی‌های شدید نمی‌توان هیچ کار ترمیمی انجام داد و فرد تا پایان عمر با این آسیب‌ها همراه می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ به خانواده‌ها توصیه می‌ کنیم در این ایام بیشتر مراقب فرزندان خود باشند چرا که انفجار ناشی از مواد محترقه،‌ علاوه بر آسیب و مصدومیت فرد سبب مرگ خواهد شد.

رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، خاطرنشان کرد:‌ بهتر است خانواده‌ها برای برگزاری این ایام، یا به محل‌هایی ایمن رفته و کنترل مناسبی بر روی فرزندان خود و تخلیه هیجانات آنها داشته باشند، چرا که در غیر این صورت علاوه بر تلخ شدن نوروز بر آنها و احتمال عفونی شدن زخم‌هایشان، برخی عوارض تا پایان عمر گریبانگیر آنها خواهد بود.