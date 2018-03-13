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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۳

فرماندار بناب عنوان کرد:

۳۹۶۰ واحد مسکن مهر در بناب وجود دارد

۳۹۶۰ واحد مسکن مهر در بناب وجود دارد

بناب- فرماندار بناب گفت: ۳۹۶۰ واحد مسکن مهر در بناب وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی عصر امروز سه شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان بناب گفت: ۳ هزار و ۹۶۰ واحد مسکن مهر در بناب وجود دارد که ۲ هزار و ۶۸۷ واحد آن بصورت خودمالکی، ۹۷۰ واحد در قالب تعاونی و ۳۰۳ واحد نیز بصورت سه جانبه است.

وی سپس از برنامه دولت برای بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در سطح کشور خبرداد و گفت: از یک هزار و ۵۰۰ هکتار محدوده قانونی این شهرستان یک سوم آن را بافت های فرسوده و ناکارآمد تشکیل می دهد و سیاست دولت در سال آینده بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد است.

وی با اشاره به اینکه از ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن روستایی موجود در این شهرستان ۵۰ درصد آن اکنون مقاوم سازی شده است؛ افزود: وضعیت این ساختمان ها از لحاظ کیفی نیز کاملاً قابل قبول است.

وی گفت: بر اساس مصوبه دولت سال آینده تمام ادارات دولتی لزم هستند زمین های بلااستفاده خود را در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهند تا در بحث بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد مورد استفاده قرار گیرند.

رفیعی همچنین با اشاره به تمدید سال به سال مختومه شدن پرونده مسکن مهر در شهرستان بناب خاطرنشان کرد: عدم نظارت دقیق بر اجرای پروژه های مسکن مهر، کم بودن آورده اعضاء، سپردن مسئولیت هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های تعاونی مسکن مهر به افراد غیرتخصصی و ضعف هیأت مدیره باعث شده همچنان پرونده مسکن مهر در بناب مفتوح باشد.

وی اذعان کرد: فردی که در طول زندگی برای خود یک واحد ساختمانی نیز نساخته است، مسئولیت اجرای چنین پروژه عظیمی به این گونه افراد واگذار شده است.

کد مطلب 4251195

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