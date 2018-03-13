انفجار در بالکن یک منزل مسکونی/ ۲ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در جمع خبرنگاران درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۹:۰۵ انفجار در یک منزل مسکونی واقع در اتوبان تهران-کرج، خیابان اردستانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی در محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: در محل مشاهده شد در محل بالکن یک ساختمان ۸ واحدی انفجاری رخ داده که تخریب جزئی نیز به همراه داشته است.

ملکی گفت: علت این انفجار کار با مواد محترقه بود که در نتیجه آن یک پسر و دختر زیر۲۰ سال مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: مصدومان حادثه بلافاصله تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.