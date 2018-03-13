«هنیه» خواستار اتخاذ استراتژی برای مقابله با تصمیمات ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بر ضرورت اتخاذ استراتژی با هدف مقابله با تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره قدس تاکید کرد.

وی افزود: باید استراتژی اتخاذ شود که امت اسلامی و آزادگان جهان در قبال فلسطین متحد باشند. باید مسیر و جهت گم نشود به ویژه که دولت آمریکا می خواهد که جنایت خود در قرار دادن بیت المقدس به عنوان پایتخت اشغالگران را با جنایت دیگری یعنی انتقال سفارت آمریکا بپوشاند تا ملت فلسطین و امت اسلامی را موضوع دوم مشغول کند تا تصمیم خطرناکتر یعنی قرار دادن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل فراموش شود.

هنیه تاکید کرد: از بین بردن تصمیمات ترامپ وحدت فلسطینی-عربی و اسلامی را طلب می کند و اینکه هماهنگی عالی میان نخبگان و طیف های امت ایجاد شود. ما به فعالیت های همبستگی در همه جا و در هر زمانی نیاز داریم.

رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: ما به طرح آشتی فراگیر میان همه طیف های امت نیاز داریم و ملت های عربی و اسلامی باید از جنگ و تقابل پرهیز کنند. ما نباید اجازه دهیم که طرحهای آمریکا اصول امت ما را دستخوش تهدید قرار دهد. کشمکش های درونی باید پایان یابد و وحدت ایجاد شود.