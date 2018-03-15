به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، اسپایک لی میخواهد برای پروژه بعدیاش روی صندلی کارگردانی فیلم «نایتواچ» که اسپینآفی از «اسپایدرمن» است، بنشیند.
این فیلم در کنار دیگر متعلقات کمپانی مارول کامیکس مثل «ونوم»، «نقره و مشکی» و «موربیوس خونآشام زنده» در دنیای «اسپایدرمن» کمپانی سونی جای خواهد گرفت. مسئولیت فیلمنامهنویسی آن را چئو هوداری کوکر بر عهده دارد که در حال حاضر شورانر سریال «لوک کیج» مارول است.
فیلم «نایتواچ» حول محور شخصیت دانشمند آفریقایی-آمریکایی دکتر کوین ترنچ میگردد. او مردی است که یک روز شاهد نبرد و کشته شدن مردی در لباس ابرقهرمانی میشود. این مرد مشغول مبارزه با تروریستهایی بود که مسلح به دستگاههای نامرئیکننده هستند.
اما مسأله اینجاست که بعد از کشته شدن آن مرد او ماسکش را از صورتش برمیدارد و میبیند که نسخهای پیرتر از خودش بوده است. این شخصیت نخستین بار در کمیک شماره ۹۷ «تور اسپایدرمن» در سال ۱۹۹۳ معرفی شد و حتی یک مجموعه جداگانه خودش را هم دارد که البته خیلی دوام نیاورد و به زودی کنسل شد.
پالاک پاتل معاون اجرایی کمپانی سونی مسئولیت نظارت بر «نایتواچ» و همچنین تمام دیگر فیلمهای جا گرفته در دنیای «اسپایدرمن» را بر عهده دارد.
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