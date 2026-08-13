نجات ۲۰۰ نفر از ساکنان یک مجتمع اقامتی_تجاری در مشهد طی آتش سوزی

سرآتشیار معین رضا فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در اتاق برق یک مجتمع تجاری-اقامتی در خیابان آیت الله شیرازی با سرعت و هماهنگی مناسب تیم‌های اطفا و نجات مهار شد و حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان این مجتمع به‌سلامت به بیرون منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اعلام این خبر، گفت: این حادثه صبح پنجشنبه در یکی از مناسبت های شلوغ و پرتردد شهر مشهد، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، رخ داد که با توجه به دود گرفتگی شدید در طبقات و راهروهای ساختمان، عملیات حساس و زمان‌بری را رقم زد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های حریق برای اطفای آتش و گروه‌های نجات تخصصی برای خروج افراد محبوس به محل اعزام شدند. همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان را در پنج طبقه این مجتمع، به‌صورت سالم و بدون آسیب به محل امن انتقال دهند.

فرخنده با تأکید بر نقش کلیدی استقرارهای پیش‌بینی‌شده در این عملیات، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت و بسیار ارزشمند در این حادثه، حضور استقرارهای نیروهای آتش‌نشانی در خیابان آیت الله شیرازی بود که با توجه به ترافیک سنگین و بسته بودن مسیرها در چنین روز شلوغی، توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و از افزایش خسارات جلوگیری کنند. این استقرارها نشان‌دهنده آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق سازمان آتش‌نشانی برای روزهای خاص و پرازدحام است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد تصریح کرد: خودروهای نجات، حریق و توربوفن نیز در محل حادثه مستقر بودند و عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید. خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.

وی در پایان با اشاره به اهمیت استقرارهای راهبردی در معابر پرتردد به ویژه در ایام شلوغ سال، تأکید کرد: این حادثه ثابت کرد که برنامه‌ریزی دقیق و حضور به‌موقع نیروها در نقاط کلیدی، می‌تواند در کاهش زمان پاسخ‌گویی و نجات جان شهروندان نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. سازمان آتش‌نشانی مشهد با آمادگی کامل، همواره در کنار زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خواهد بود.