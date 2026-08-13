ادعای شرکت «امبری» درباره عملیات نجات یک نفتکش در سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت انگلیسی امنیت دریایی «امبری» اعلام کرد: ما در عملیات نجات یک نفتکش سانحه‌دیده در سواحل عمان مشارکت داریم و کشتی‌های نجات در مسیر رسیدن به محل حادثه هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت «امبری» روز پنج‌شنبه اعلام کرد در حال عملیات امداد و نجات برای نفت‌کش آسیب‌دیده «کارولین بزنگی» در سواحل عمان است و شناورهای پشتیبانی در حال حرکت به سمت منطقه برای کمک به این عملیات هستند.

نفت‌کش کارولین بزنگی که حامل حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت روسیه بوده و تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، روز ۳۰ ژوئن در نزدیکی یک منطقه حفاظت‌شده دریایی در عمان به گل نشست.

شرکت امبری تأکید کرد که با ذی‌نفعان در عمان همکاری می‌کند و با یک شرکت پیشرو بین‌المللی در زمینه مقابله با نشت نفت قرارداد بسته است.

سازمان محیط‌زیست عمان هم روز چهارشنبه اعلام کرد که یک نشت گسترده نفت از نفت‌کشی در حال نشت، به سواحل این کشور رسیده است. این حادثه که پس از هفته‌ها گسترش عمدتا مهارنشده به سواحل رسیده، ممکن است به یکی از بدترین فجایع زیست‌محیطی سال‌های اخیر در جهان تبدیل شود.

این کشتی نخستین بار در تاریخ ۸ ژوئن در سواحل یمن دچار مشکل شد؛ رویدادی که به گفته منابع دریایی، به نظر می‌رسید ناشی از انفجار باشد. تاکنون هیچ طرفی مسئولیت حمله به این نفت‌کش که مسیر سفر خود از روسیه به هند را از میان دو جنگ جداگانه پیموده است، بر عهده نگرفته است.