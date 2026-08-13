اطلاعیه خاموشی برق روز پنجشنبه ۲۲ مرداد در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش مصرف برق و با هدف مدیریت بار و حفظ پایداری شبکه، شرکت توزیع نیروی برق سنندج برنامه محدودیت احتمالی برق مشترکان را برای روز پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرده است.

بر اساس این برنامه، مناطق تحت پوشش امور برق جنوبی سنندج در بازه‌های زمانی ۱۱ تا ۲۳ و مناطق تحت پوشش امور برق شمالی نیز در همین بازه زمانی، به صورت مرحله‌ای با محدودیت احتمالی برق مواجه خواهند شد.

برنامه امور برق جنوبی سنندج

از ساعت ۱۱ تا ۱۳، برق فیدرهای مولوی و اساوله با محدودیت احتمالی مواجه خواهد شد در این بازه، میدان فروردین، فرماندهی انتظامی، تپه توس نوذر، سایت اداری، سه‌راه اندیشه، بلوار جانبازان، سردخانه ادب و بخش‌هایی از اساوله و کمربندی بهشت محمدی در محدوده این برنامه قرار دارند.

از ساعت ۱۳ تا ۱۵ نیز فیدرهای سروش، سیروان، صنعت، دربند، پاسداران و بوعلی در فهرست محدودیت احتمالی قرار گرفته‌اند. سرنجیان سفلی، بخشی از شهرک صنعتی سرنجیانه، روستاهای تجره، میرآباد، چناران، چندین روستای مسیر سیروان، شهرک صنعتی شماره چهار سرنجیانه، محلات بهاران و برخی مناطق شهری از جمله محدوده‌های اعلام‌شده هستند.

در بازه ۱۵ تا ۱۷، فیدرهای آوالان، نران و آزادی تحت برنامه قرار دارند و روستاهای علی‌آباد شیلان، سمیران، سه‌راه سو، دول‌باغ، قرآن، بزلانه، عسکران، کیلک، شهرک وحدت، نران، سمان، شینه، موینه، لنج‌آباد، زروان، گرآباد و شهرک صنعتی چنو و همچنین بخش‌هایی از خیابان فلسطین، فرمانداری، خیابان مولوی و پاسداران مشمول محدودیت احتمالی خواهند بود.

از ساعت ۱۷ تا ۱۹ نیز فیدرهای خانقاه، آبیدر و کردستان در برنامه قرار دارند که مناطقی از شهرک زاگرس، شهرک آبیدر، تعاونی دادگستری، خیابان سیروان، کوی اساتید، بلوار حمدی، شهرک مینی‌بوس‌رانی، هتل لاله، پارک کودک، شهرک کشاورز، شهرک سعدی، شهرک اندیشه و شهرک آریا را شامل می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۹ تا ۲۱، فیدرهای فرودگاه، حسن‌آباد، پاوان و دوشان با محدودیت احتمالی روبه‌رو خواهند شد و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز فیدرهای ملت، نساجی، مبارک‌آباد، گریاشان و بلوار توحید در این برنامه قرار گرفته‌اند.

برنامه امور برق شمالی سنندج

بر اساس اطلاعیه امور برق شمالی سنندج، از ساعت ۱۱ تا ۱۳ فیدرهای بردشت، پل شیخ، بهارمست و اردلان در برنامه محدودیت احتمالی قرار دارند و بخش‌هایی از بلوار نمکی، بردشت، میدان ۱۲ فروردین، میدان نبوت، عباس‌آباد، شهرک تعمیرکاران، ننله، قلیان، خیابان خلیچیان، چهارراه انقلاب و حاجی‌آباد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

از ساعت ۱۳ تا ۱۵ نیز فیدرهای ۲۲ گولان، بهیاری، صلوات‌آباد و حاجی‌آباد شامل محدودیت احتمالی خواهند بود. شهرک وحدت، شهرک ۵ آذر، خیابان امام، بخش‌هایی از فردوسی و ناصرخسرو، بلوار همدان، هانیس، خیاره، دولت‌آباد، صلوات‌آباد، نایسر و محدوده بلوار ظفریه از جمله مناطق اعلام‌شده در این بازه هستند.

از ساعت ۱۵ تا ۱۷، فیدرهای شویشه، نظام‌آباد و اریز در برنامه قرار دارند و محور مریوان، اویهنگ، تیژتیژ، طاله‌وران، شهر شویشه، بلوار مرزبانان، بخش‌هایی از کمربندی ۱۷ شهریور، لشکر ۲۸، سه‌راه مریوان، سرخه‌دزج، ارندان، نوره و گردنه اریز را شامل می‌شوند.

در بازه ۱۷ تا ۱۹ نیز فیدرهای حسین‌آباد، عباس‌آباد، بنیر و بنیاد بتن با محدودیت احتمالی مواجه خواهند شد که محور سراب قامیش، باینچوب، امروله، شهر حسین‌آباد، چوب‌فروشان، میدان کاوه، شهرک اتوبوس‌رانی، کانی کوزله، روستای بنیر و نایسر را دربرمی‌گیرد.

از ساعت ۱۹ تا ۲۱، فیدرهای میانه، کمیز و ۱۷ شهریور در برنامه قرار دارند و در نهایت از ساعت ۲۱ تا ۲۳ نیز فیدرهای شهدا، بازرگانی، رابط و فیض‌آباد شامل محدودیت احتمالی برق خواهند بود.

شرکت توزیع نیروی برق از مشترکان مناطق اعلام‌شده خواسته است با توجه به شرایط مصرف و اجرای برنامه‌های مدیریت بار، نسبت به محدودیت احتمالی برق در ساعات اعلام‌شده آمادگی داشته باشند.