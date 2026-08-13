امیرحسین حسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادهسازی تیم وزنهبرداری استان همدان برای حضور در المپیاد استعدادیابی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رقابتها شهریورماه به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای برتر وزنهبرداری در سطح کشور به شمار میرود.
وی افزود: در دو سال گذشته برنامههای مدون و هدفمندی در حوزه استعدادیابی وزنهبرداری در استان همدان اجرا شده است که حاصل آن شناسایی ورزشکاران مستعد و توانمند در ردههای پایه بوده و اکنون این ورزشکاران برای حضور در یک رویداد مهم ملی آماده میشوند.
رئیس هیئت وزنهبرداری استان همدان ادامه داد: کاروان وزنهبرداری استان با ۴۲ نفر شامل ۳۲ ورزشکار، هشت مربی و ۲ داور در این رقابتها حضور پیدا خواهد کرد و تلاش شده ورزشکاران منتخب با آمادگی مناسب و شرایط مطلوب راهی مسابقات شوند.
حسنی با اشاره به برگزاری المپیاد استعدادیابی در ۲ رده سنی بیان کرد: این رقابتها در ردههای سنی ۱۲ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۵ سال و در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد و وزنهبرداران همدانی با انگیزه بالا و آمادگی قابل قبول در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
وی عنوان کرد: با توجه به روند آمادهسازی ورزشکاران و ظرفیت مناسبی که در ردههای پایه وجود دارد امیدواریم در بخش آقایان موفق به کسب چندین مدال طلا شویم و در بخش بانوان نیز با کسب مدالهای ارزشمند برای به دست آوردن کاپ قهرمانی تلاش کنیم.
رئیس هیئت وزنهبرداری استان همدان با تاکید بر اهمیت توجه به ردههای پایه گفت: هدف هیئت ورزنه برداری این است که وزنهبرداری مجدد جایگاه خود را به عنوان یکی از رشتههای مدالآور ورزش استان تثبیت کند و با پرورش استعدادهای جدید زمینه حضور موفق ورزشکاران همدانی در رقابتهای ملی و در ادامه در عرصههای بینالمللی فراهم شود.
حسنی با قدردانی از حمایتهای دستگاههای اجرایی و ورزشی استان همدان اظهار کرد: از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که در مراحل مختلف آمادهسازی و پیگیری روند اعزام ورزشکاران همراه و پشتیبان هیئت بودند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی افزود: این حمایتها نقش مهمی در ایجاد انگیزه میان ورزشکاران و فراهم شدن شرایط مناسب برای آمادهسازی آنها داشته و امیدواریم حاصل این تلاشها، کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی نمایندگان استان همدان در المپیاد استعدادیابی سال ۱۴۰۵ باشد.
نظر شما