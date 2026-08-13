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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

آماده‌باش وزنه‌برداری همدان برای درخشش در المپیاد استعدادیابی ۱۴۰۵

آماده‌باش وزنه‌برداری همدان برای درخشش در المپیاد استعدادیابی ۱۴۰۵

همدان- رئیس هیئت وزنه‌برداری استان همدان از اعزام کاروان ۴۲ نفره به المپیاد استعدادیابی سال ۱۴۰۵ خبر داد.

امیرحسین حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌سازی تیم وزنه‌برداری استان همدان برای حضور در المپیاد استعدادیابی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رقابت‌ها شهریورماه به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای برتر وزنه‌برداری در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در دو سال گذشته برنامه‌های مدون و هدفمندی در حوزه استعدادیابی وزنه‌برداری در استان همدان اجرا شده است که حاصل آن شناسایی ورزشکاران مستعد و توانمند در رده‌های پایه بوده و اکنون این ورزشکاران برای حضور در یک رویداد مهم ملی آماده می‌شوند.

رئیس هیئت وزنه‌برداری استان همدان ادامه داد: کاروان وزنه‌برداری استان با ۴۲ نفر شامل ۳۲ ورزشکار، هشت مربی و ۲ داور در این رقابت‌ها حضور پیدا خواهد کرد و تلاش شده ورزشکاران منتخب با آمادگی مناسب و شرایط مطلوب راهی مسابقات شوند.

حسنی با اشاره به برگزاری المپیاد استعدادیابی در ۲ رده سنی بیان کرد: این رقابت‌ها در رده‌های سنی ۱۲ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۵ سال و در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد و وزنه‌برداران همدانی با انگیزه بالا و آمادگی قابل قبول در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به روند آماده‌سازی ورزشکاران و ظرفیت مناسبی که در رده‌های پایه وجود دارد امیدواریم در بخش آقایان موفق به کسب چندین مدال طلا شویم و در بخش بانوان نیز با کسب مدال‌های ارزشمند برای به دست آوردن کاپ قهرمانی تلاش کنیم.

رئیس هیئت وزنه‌برداری استان همدان با تاکید بر اهمیت توجه به رده‌های پایه گفت: هدف هیئت ورزنه برداری این است که وزنه‌برداری مجدد جایگاه خود را به عنوان یکی از رشته‌های مدال‌آور ورزش استان تثبیت کند و با پرورش استعدادهای جدید زمینه حضور موفق ورزشکاران همدانی در رقابت‌های ملی و در ادامه در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود.

حسنی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ورزشی استان همدان اظهار کرد: از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که در مراحل مختلف آماده‌سازی و پیگیری روند اعزام ورزشکاران همراه و پشتیبان هیئت بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: این حمایت‌ها نقش مهمی در ایجاد انگیزه میان ورزشکاران و فراهم شدن شرایط مناسب برای آماده‌سازی آنها داشته و امیدواریم حاصل این تلاش‌ها، کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی نمایندگان استان همدان در المپیاد استعدادیابی سال ۱۴۰۵ باشد.

کد مطلب 6915002

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