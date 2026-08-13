به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی»، در بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پژوهشگاه ملی سرطان که در آغاز چهل و هفتمین سال فعالیت جهاد دانشگاهی با حضور جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران جهاد دانشگاهی و اعضای هیات علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشگاه ملی سرطان برگزار شد؛ ظرفیتهای علمی، پژوهشی، درمانی و فناورانه پژوهشگاه و همچنین چالشهای پیش روی توسعه فعالیتهای آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین اعتبارات پژوهشی و فناورانه، احیای ردیف بودجه جهاد دانشگاهی، تکمیل شبکه ملی سرطان، توسعه پزشکی از راه دور، ایجاد زیرساخت ملی برای توسعه درمانهای نوین، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفت.
ردیف طرح های پژوهش و فناورانه بودجه جهاد دانشگاهی باید از مسیر دولت احیا شود
دکتر حسینعلی شهریاری "رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی" در این نشست با قدردانی از فعالیتهای جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه ملی سرطان بر ضرورت پیگیری مشکلات بودجهای این نهاد تأکید کرد.
وی با اشاره به حذف ردیف فناورانه بودجه جهاد دانشگاهی گفت: ایجاد ردیف بودجه جدید در مجلس با محدودیتهای قانونی مواجه است، اما دولت میتواند این ردیف را در لایحه بودجه پیشبینی کند.
شهریاری اضافه کرد که پیش از بسته شدن لایحه بودجه، موضوع با مسئولان سازمان برنامه و بودجه مطرح خواهد شد و از جهاد دانشگاهی نیز خواست پیگیریهای لازم را انجام دهد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین بر ظرفیت جهاد دانشگاهی برای انجام فعالیتهایی که در ساختارهای دولتی به دلیل حجم بالای مأموریتهای جاری، ممکن است فرصت کافی برای آنها وجود نداشته تاکید کرد.
وی گفت: جهاد دانشگاهی میتواند در حوزههای فناورانه و فعالیتهای تخصصی که نیازمند تمرکز و زمان هستند، نقش مهمی ایفا کند.
شهریاری همچنین بر پیگیری موضوع شبکه ملی سرطان و هماهنگی با معاونت درمان وزارت بهداشت تأکید کرد و از ظرفیت خیرین سلامت برای مشارکت در طرحهای توسعهای این مجموعه سخن گفت.
پیشنهاد استفاده از ظرفیت برنامه هفتم برای حمایت از جهاد دانشگاهی
فاطمه محمدبیگی "نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس" نیز در سخنانی با اشاره به ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت در حمایت از علم و فناوری بر استفاده از منابع پیشبینیشده در این برنامه برای تقویت مراکز تحقیقاتی تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد کمیسیون بهداشت با ارسال نامهای به سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، گزارش اجرای احکام مرتبط با حمایت از مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت را دریافت و سهم جهاد دانشگاهی از این منابع را مشخص کند.
محمدبیگی همچنین تشکیل نشستی مشترک میان پژوهشگاه ملی سرطان، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون بهداشت را برای بهروزرسانی آمار و اطلاعات این مجموعه پیشنهاد کرد.
وی توسعه سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور را از دیگر زمینههای همکاری دانست و پیشنهاد کرد کمیته سلامت الکترونیک مجلس با همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت، زمینه اجرای برنامههای مشترک در این حوزه را فراهم کند.
تجاریسازی فناوریهای نوین جهاد دانشگاهی و ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات فناوری از دیگر پیشنهادهای محمدبیگی بود.
وی در پایان پیشنهاد کرد جهاد دانشگاهی، پیشنهادهای خود برای اصلاح برنامه هفتم در حوزه حمایت از فعالیتهای علمی و فناورانه را تدوین و برای بررسی به دولت و مجلس ارائه کند.
درخواست احیای ردیف بودجه فناورانه جهاد دانشگاهی
منصور علیمرادی "عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس" نیز با اشاره به تفاوت مأموریت جهاد دانشگاهی با بسیاری از دستگاههای اجرایی، گفت: بخشی از فعالیتهای آموزشی و درمانی جهاد دانشگاهی درآمدزا و خودگردان است، اما بخش مهمی که این نهاد را متمایز میکند، فعالیتهای تحقیقاتی آن است.
وی افزود: تحقیقات جهاد دانشگاهی صرفاً مقالهمحور نیست و در حوزههایی همچون ژنتیک، تولید کیت های تشخیصی و تجهیزات به محصول تبدیل شده است.
علیمرادی پیشنهاد کرد همانگونه که برای پارکهای علم و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ردیفهای بودجهای مشخص وجود دارد برای جهاد دانشگاهی نیز بهعنوان یک نهاد مستقل، ردیف بودجهای ویژه برای فعالیتهای فناورانه تعریف شود.
وی تأکید کرد: باید موضوع احیای ردیف بودجه فناورانه جهاد دانشگاهی پیگیری شود، چرا که فعالیتهای پژوهشی و فناورانه، مهمترین وجه تمایز این نهاد است.
ضرورت تدوین قوانین تسهیلگر در حوزه فناوری
آریایینژاد "عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس" نیز بر ضرورت حرکت از علم به سمت کاربرد و سپس تجارت تأکید کرد و گفت: تبدیل علم به کاربرد و بعد از آن تجاریسازی، میتواند با برنامهریزی منطقی دنبال شود و مجلس و دولت باید در این زمینه کمک کنند.
وی تدوین قوانین تسهیلگر برای فعالیتهای فناورانه را ضروری دانست و افزود: متقاعد کردن سیاستگذاران برای ایجاد بستر قانونی مناسب، بخش مهمی از این مسیر است و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
آریایینژاد همچنین بر ضرورت توجه به آمایش سرزمین در توسعه مراکز علمی، پژوهشی و درمانی تأکید کرد و گفت: تمرکز بیش از حد امکانات در کلانشهرها میتواند پیامدهای اجتماعی و منطقهای به همراه داشته باشد.
مجلس در کنار جهاد دانشگاهی است
باقرزاده "عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس" نیز با تبریک هفته جهاد دانشگاهی، فلسفه تشکیل این نهاد را ورود به حوزههایی دانست که دیگر مجموعهها امکان یا انگیزه ورود به آنها را ندارند.
وی با اشاره به دستاوردهای جهاد دانشگاهی در عرصههای مختلف علمی و فناورانه اظهار کرد: راه برونرفت کشور از مشکلات، بهویژه در شرایط محدودیتهای بینالمللی، اتکا به جوانان، دانشمندان، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فناور داخلی است
باقرزاده با اشاره به مراجعه انبوه بیماران به کلینیک فوق تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان گفت: مراجعات گسترده مردم نشان میدهد این مجموعه توانسته اعتماد و امید اجتماعی ایجاد کند.
وی با تاکید بر این که کمیسیون بهداشت مجلس حتماً در کنار پژوهشگاه و مجموعه جهاد خواهد بود، افزود: مجلس در حد توان از فعالیتهای جهاد دانشگاهی حمایت خواهد کرد.
ضرورت حرکت جهاد دانشگاهی به سمت خودکفایی اقتصادی
نتاج "عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس" با تأکید بر ضرورت حمایت از جهاد دانشگاهی گفت: اگر قرار است ایران در عرصه علم و فناوری به جایگاه شایستهای برسد، باید از همین مراکز آغاز کرد.
وی در عین حال بر ضرورت افزایش درآمدهای اختصاصی و تجاریسازی دستاوردهای جهاد دانشگاهی تأکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی چند دهه است در این حوزه فعالیت میکند و باید بتواند بخشی از دستاوردهای خود را به محصول و درآمد تبدیل کند.
نتاج افزود: گر قرار است به جایی برسید، قطعاً باید روی پای خودتان بایستید و فعالیتهای تجاریسازی و درآمدزایی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
تأکید بر حمایت وزارت بهداشت از ظرفیتهای علمی جهاد دانشگاهی
رضازاده "عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس" نیز با اشاره به دستاوردهای علمی کشور بر ضرورت حمایت وزارت بهداشت از ظرفیتهای جهاد دانشگاهی تأکید کرد.
وی فعالیتهای علمی جهاد دانشگاهی را بخشی از ظرفیت کشور دانست و گفت وزارت بهداشت باید از این تیمها حمایت کند.
گلایه جهاد دانشگاهی از عدم دسترسی به اعتبارات فناوری
دکتر سید عبدالحمید احمدی "قائممقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی" نیز در سخنانی با تشکر از حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی به اعتبارات اختصاصیافته به حوزه فناوری این نهاد اشاره کرد و گفت: این اعتبارات میتواند حرکتدهنده و موتور محرک توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه کشور باشد اما سازوکار فعلی تخصیص آن با مشکلاتی مواجه است.
وی با بیان اینکه موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری شده است، افزود: متاسفانه جهاد دانشگاهی طی یک سال و نیم گذشته نتوانسته هیچ اعتباری از این محل جذب کند.
احمدی خواستار ورود کمیسیون بهداشت مجلس به موضوع از منظر نظارتی و قانونی شد و اظهار کرد: باید بررسی شود چرا تنها یک مرجع، متولی این اعتبارات است و سایر مجموعهها باید خود را با سازوکار آن تطبیق دهند؛ در حالی که در عمل حمایتهای مورد انتظار محقق نشده است.
ظرفیتهای پژوهشگاه ملی سرطان در برخی حوزهها منحصر به فرد است
دکتر زهرا شیخی "معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی" با تشریح ظرفیتهای پژوهشگاه ملی سرطان گفت: جهاد دانشگاهی هیچ ادعایی درباره جایگاه خود در مقایسه با وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی -بعنوان متولی اصلی سلامت ندارد- اما در حوزه فناوری، درمانهای نوین و برخی رویکردهای پیشگیری و درمانی فوق تخصصی، ظرفیتهایی در این مجموعه وجود دارد که در بسیاری از دیگر مراکز کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت پژوهشگاه ملی سرطان و نقش آن در تربیت نیروهای متخصص سرطان گفت: بسیاری از ظرفیتهای علمی و نیروهای متخصص و فوق تخصص امروز کشور در حوزه سرطان، ریشه در فعالیتهای علمی و تربیت نیروی علمی این مجموعه دارد.
شیخی با اشاره به فعالیتهای پژوهشگاه در حوزه درمانهای نوین، طب فراگیر، فناوریهای تشخیصی و پروژههای پیشرفته، تأکید کرد اکثر این فعالیتها در مرز دانش قرار دارد.
وی یکی از ظرفیتهای مهم پژوهشگاه را توسعه فناوریهای تشخیصی پیشرفته سرطان دانست و گفت: پژوهشگران این مجموعه در حال کار روی فناوریهایی هستند که در آینده میتواند امکان تشخیص انواع سرطانها را با استفاده از نمونههای آزمایشگاهی و کیتهای تشخیصی فراهم کند که از طرفی تشخیص آسان و زودهنگام خواهد شد و از سویی نیاز به برخی تجهیزات گرانقیمت تشخیصی را کاهش دهد.
شیخی با اشاره به فعالیت پژوهشگران جهاد دانشگاهی در حوزههای پیشرفته علمی و همکاری با مراکز مختلف بر ضرورت حمایت بیشتر مجلس و دولت از این ظرفیتها تأکید کرد.
وی گفت: ما نیازمند حمایت بیشتر مادی و معنوی کمیسیون بهداشت و درمان هستیم چرا که نمایندگان و مسئولان این حوزه، ظرفیت و دانش لازم برای ارزیابی اهمیت چنین پروژههایی را دارند.
پیشگیری و تشخیص زودهنگام؛ سرمایهگذاری برای اقتصاد سلامت
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با تأکید بر اهمیت اقتصاد سلامت، گفت سرمایهگذاری در پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام میتواند دستاوردهای عظیمی نسبت به تمرکز صرف بر درمان داشته باشد.
وی با اشاره به پیشرفتهای پژوهشگاه ملی سرطان در تشخیص زودهنگام بیماری گفت: اگر بیماران در مراحل اولیه بیماری شناسایی شوند، شانس بازگشت آنان به زندگی بسیار افزایش مییابد و این موضوع علاوه بر نجات جان بیماران، به معنای کاهش هزینههای نظام سلامت، حمایت از خانوادهها و افزایش امید به زندگی است.
شیخی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تأمین مالی طرحهای فناورانه اشاره کرد و گفت: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ طرح فناورانه را به معاونت علمی ارائه کرده، اما هیچیک از این طرحها از منابع مالی مورد انتظار بهرهمند نشدهاند.
وی تأکید کرد: اگر این طرحها در زمان خود مورد حمایت قرار میگرفتند، بخشی از ظرفیتهای فناورانه آنها امروز میتوانست در خدمت کشور قرار گیرد.
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