بارش پراکنده باران در پایتخت/ پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: سامانه بارشی از روز گذشته به کشور وارد شد؛ این سامانه از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور شده و امروز علاوه بر این مناطق در برخی نقاط جنوب غرب، دامنه های زاگرس مرکزی، بخش‌هایی از مرکز بتدریج در سواحل خزر و استان های واقع در دامنه جنوبی البرز غربی مرکزی و از اواخر وقت در دامنه های البرز شرقی سبب رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید ، گاهی گردوخاک و در نقاطی مستعد بارش تگرگ خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت. شدت بارش در روز جمعه در آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی،‌ کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، اردبیل، گیلان، قزوین و شمال استان‌های البرز و تهران و در روز شنبه در گلستان و خراسان شمالی است و برای این مناطق آبگرفتگی معابر عمومی پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت هوا در روز شنبه و یکشنبه نیز گفت: این وضعیت در روز شنبه در استان‌های واقع در نوار شمالی، برخی نقاط خراسان رضوی و به صورت بارش پراکنده در برخی نقاط کرمان، فارس، بوشهر و یزد پیش بینی می‌شود. در روز یکشنبه نیز بارش پراکنده در برخی نقاط خراسان شمالی، کرمان و سواحل مرکزی خزر رخ خواهد داد.

وظیفه با اشاره به پدیده گرد و غبار در استان های غربی و جنوبی کشور نیز گفت: به سبب وزش باد شدید بر روی عراق پدیده باد و گرد و خاک و کاهش دید در خوزستان، ایلام و کرمانشاه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در پیش بینی وضعیت آب و هوای پایتخت نیز گفت: امروز آسمان تهران نیمه ابری و در بعدازظهر با افزایش ابر و گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه است و بیشترین میزان دما ۲۸ و کمترین میزان دما در روز جاری در تهران ۱۸ درجه خواهد بود. فردا نیز آسمان تهران نیمه ابری و پس فردا صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد است.