پیوند سلول های بنیادی بیمار مبتلا به ام اس برای بهبودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، نتایج امیدوار کننده ای از پژوهش روی ۲۱ بیمار مبتلا به MS در دانشگاه شیکاگو بدست آمده است که نشان می دهد سه سال بعد از پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان بیماران به خود آن ها شرایط شان بهتر شده است.

با توجه به این نتایج محققان تصمیم گرفتند که مطالعه ای وسیع تر و بزرگ تر انجام دهد که حاوی تعداد بیشتر بیمار مبتلا به MS بود. به این منظور آن ها سلول های بنیادی مغز استخوان بیماران را گرفته و با استفاده از تیماری خاص لنفوسیت های آن ها که به فیبرهای عصبی حمله می کنند و منجر به MS می شوند را حذف کردند.

سلول های بنیادی جدید، سیستم ایمنی جدیدی را بعد از پیوند ایجاد می کنند. این موجب شد که از پیشرفت بیشتر بیماری در هشت بیمار از ۱۰ بیمار جلوگیری شود. علاوه براین مشاهده شد در برخی از آن ها نه تنها علایم کاهش یافت بلکه رفته رفته روند احیای فیبرهای عصبی نیز صورت گرفت. هر چند این رویکرد درمانی نهایی برای MS نبوده است اما در نوع خود دستاوردی بزرگ محسوب می شود.