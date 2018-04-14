ابلاغ بخشنامه وزارت کشور برای افزایش رضایتمندی مردم در ادارات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه برخورد شایسته با مردم در ادارات از حقوق ملت است به اهتمام جدی این وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن در سال جاری به موضوع تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و اظهارداشت: تکریم ارباب رجوع به عنوان یک اصل راهبردی در نظام اداری کشور و دولت تدبیر و امید در تمامی ارکان مورد توجه است و با توجه به تاکیدات ویژه وزیر کشور ارتقا و افزایش میزان رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات در سال جاری توسط مسئولان وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و سازمان های تابعه جدی تر از گذشته دنبال می شود.

وی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات یکی از اولویت‌های مهم وزارت کشور و سازمان های تابعه آن در سال ۹۷ به شمار می رود از ابلاغ بخشنامه مرتبط با تکریم ارباب رجوع به مدیران حراست استانداری ها و سازمان‌های تابعه وزارت کشور خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: به منظور افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات و تکریم ارباب رجوع به مدیران حراست های تمامی سازمان های تابع وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و ...ماموریت داده شده که با همکاری دفاتر بازرسی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نظارت محسوس و نامحسوس از حوزه‌های مدیریت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری ها و سازمان های تابعه در این زمینه داشته باشند.

سامانی با اشاره به سخنان رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر مراجعه روزانه حدود ۵ میلیون نفر به ادارات دولتی و غیر دولتی در کشور گفت: تمامی استانداران و فرمانداران موظف هستند بر اساس دستور و تاکید وزیر کشور نسبت به تکریم ارباب رجوع در ادارات استان و شهرستان و افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات تمهیدات ویژه و مناسبی پیش بینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه ارسالی به مدیران حراست استانداری ها و سازمان های تابعه وزارت کشور آنها موظف هستند از چگونگی اجرای این بخشنامه در ادارات گزارشی به صورت فصلی به این وزارتخانه ارائه کنند که براساس این گزارش ها با متخلفین مربوطه برخورد قانونی صورت می پذیرد.