اهدای مدال بنیاد بین المللی پوکی استخوان به دکتر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدال کمیته انجمن های ملی (CNS) به رسم تمجید از افرادی که در طی سال‌های توانسته اند نقشی برجسته و تاثیر گذار در جمعیت‌ها و گروه های منتسب به بنیاد بین الملل پوکی استخوان (IOF) ایفا نمایند اهدا می شود. این اثرگذاری با شرکت فعال در برنامه ها و فعالیت های این بنیاد و با هدف نشر و اجرای پیام IOF در سطح ملی تعریف می شود.

مدال کمیته انجمن های ملی (CNS) در سال ۲۰۱۸ در طی کنگره جهانی پوکی استخوان، استئوآرتریت و بیماری‌های عضلانی اسکلتی در شهر کراکف لهستان به دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر اهدا گردید.

این جایزه توسط دکتر "جان ایوز رجیستنر" رئیس CNS، به دکتر لاریجانی اهدا گردید.

وی در مراسم اهدای جایزه گفت: باعث افتخار است که این جایزه با ارزش را به دکتر لاریجانی اهدا نمایم چرا که وی دانشمند برجسته بین المللی است که سهم بالایی از فعالیت های خود را به درمان بیماران پوکی استخوان در ایران اختصاص داده است.

رئیس CNS اضافه کرد: بخاطر فعالیت ها و هدایت های ایشان، پژوهش ها و برنامه های آموزشی گسترده ای در سطح ملی توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به منظور افزایش آگاهی و دانش عموم و فعالان حوزه پزشکی در رابطه با پوکی استخوان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دستاوردهای مهم و با ارزش این پژوهشگاه، تعیین بار بیماری‌ها می باشد. فعالیتهای درخشان این مرکز در روز جهانی پوکی استخوان با هدف گسترش پیام بنیاد بین المللی پوکی استخوان برای افزایش آگاهی در جهان بسیار حائز اهمیت است.