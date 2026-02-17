دعوت بنیاد شهید از مردم برای حضور در اربعین شهدای حوادث اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر،بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و نام جان‌باختگان و شهدای حوادث اخیر و همدردی با خانواده‌های معزز و صبور آنان، از ملت سرافراز ایران دعوت کرد تا در مراسم اربعین این عزیزان حضور یابند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حوادث دی ماه که با اعتراض‌های مدنی آغاز و با هدایت و موج سواری عوامل تروریستی – صهیونیستی به جان‌باختن انسان‌های بی‌گناه منجر شد، قلب ملت شریف ایران را داغدار نمود.

امروز اربعین این عزیزان است و بی تردید حضور باشکوه آحاد مردم در آئین سوگواری ملی که ساعت ۱۴:۳۰ در مصلای امام خمینی (ره) تهران و از ساعت ۱۸ در حرم مطهر رضوی و همچنین مراکز استان برگزار می‌شود، نقش بی‌بدیلی در تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی خواهد داشت.

بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و نام جان‌باختگان و شهدای این حوادث و همدردی با خانواده‌های معزز و صبور آنان، از ملت سرافراز ایران دعوت می‌نماید تا در این مراسم حضور یابند. بی تردید اتحاد و یکپارچگی مردم، پیام عزت و اقتدار کشور را به گوش جهانیان خواهد رساند.