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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

روسیه: اوکراین دنبال باج‌خواهی از مجارستان است

روسیه: اوکراین دنبال باج‌خواهی از مجارستان است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد اوکراین دنبال باج‌خواهی از مجارستان در حوزه انرژی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری گفت: شاهد باج خواهی اوکراین علیه مجارستان در حوزه انرژی هستیم.

وی افزود: مسائل مربوط به عرضه نفت به مجارستان در سطح شرکت های دو کشور در حال بررسی است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه گفت: مسکو با خریداران نفت خود در در تماس است، اما وضعیت به دلیل موضع اوکراین پیچیده است.

پسکوف تصریح کرد: دلیل هجمه های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علیه ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان، مخالفت بوداپست با عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا است.

کد مطلب 6751762

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