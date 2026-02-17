به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری گفت: شاهد باج خواهی اوکراین علیه مجارستان در حوزه انرژی هستیم.

وی افزود: مسائل مربوط به عرضه نفت به مجارستان در سطح شرکت های دو کشور در حال بررسی است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه گفت: مسکو با خریداران نفت خود در در تماس است، اما وضعیت به دلیل موضع اوکراین پیچیده است.

پسکوف تصریح کرد: دلیل هجمه های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علیه ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان، مخالفت بوداپست با عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا است.