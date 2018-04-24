انسی ۱۰ انیمیشن بخش رقابتی ۲۰۱۸ را شناخت/ یک انیمیشن از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌.دبلیو.‌ان، سازمان‌دهندگان جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن انسی اسامی فیلم‌های بلند حاضر در بخش رقابتی و غیررقابتی سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد.

۱۰ انیمیشن بلند در بخش رقابتی و ۱۳ انیمیشن بلند که یکی از آنها از ایران است، در بخش خارج از رقابتی این دوره نمایش داده می‌شوند.

در بخش غیررقابتی این دوره «آخرین داستان» ساخته اشکان رهگذر در کنار فیلم‌هایی از چین، سوییس، روسیه، فرانسه، نروژ، ژاپن و ... برای نمایش انتخاب شده است.

فهرست کامل انیمیشن‌های بخش رقابتی عبارت است از:

«ویروس گرمسیری» ساخته سانتیاگو کاسیدو از کلمبیا؛ درباره دختری نوجوان که بین اکوادور و کلمبیا رشد می‌کند و باید خودش را با شرایط متفاوت تطبیق دهد.

«خانه گرگ» ساخته کریستوبلا لئون و خواکین کاسینو از شیلی؛ درباره دختری که پس از سفری به آلمان و بازگشت به شیلی با یک پناهنده در خانه‌اش روبه رو می‌شود.

«دیوار» ساخته کام کریستینسن از کانادا؛ درباره رام‌اله و نابلس و دیوار جدا کننده فلسطینی‌ها از آن سوی دیوار.

«SEDER MASOCHISM» ساخته نینا پیلی از آمریکا، داستانی درباره هجرت حضرت موسی (ع)، فرشته مرگ و عیسای پیامبر و تلاش برای رویارویی با قدرت‌های پدرسالارانه.

«میرایی» ساخته مامورو هوسودا از ژاپن؛ درباره حسادت ‌یک پچه ۴ ساله به وارد شدن خواهر نوزادش به زندگی آنها.

«نان‌آْور» ساخته نورا تومی از کانادا، ایرلند و لوکزامبورگ؛ درباره دختری جوان از افعانستان که خودش را به عنوان یک پسر جا می‌زند تا کار کند و به خانواده‌اش کمک کند.

«سیندرلای گربه» ساخته آلساندرو پاک، ایرن کاپیلو، مارینو گوارنیری و داریو سانسون از ایتالیا؛ دختر نوجوانی به نام میا تلاش دارد تا از دست نامادری و ۶ ناخواهری‌اش و نیز رییس مافیا سالواتور لو گیوستو فرار کند. همه آنها نزیک یک کشتی در بندر ناپل زندگی می‌کنند.

«فونان» ساخته دنیس دو از بلژیک، کامبوج، فرانسه و لوکزامبورگ؛ درباره دختر جوانی که باید یاد بگیرد تا در دوران خمرهای سرخ در کامبوج روی پای خودش بایستد.

«تیتو و پرندگان» ساخته گوستاوو استاینبرگ، گابریل ماتیولی و آندری کاتوتو دیاز از برزیل؛ درباره پسری ۱۰ ساله که ماموریتش نجات جهان از یک بیماری همه‌گیر است.

«مسافرخانه اوکو» ساخته کیتارو کوساکا از ژاپن؛ درباره اوکو که با از دست دادن والدینش در یک تصادف، در حومه شهر با مادربزرگش زندگی می‌کند که یک مهمانخانه سنتی ژاپنی را اداره می‌کند.

انسی ۲۰۱۸ از ۱۱ تا ۱۶ ژوئن برگزار خواهد شد.