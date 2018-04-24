ایران در پی ایجاد زمینه های صلح جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در اختتامیه ششمین اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند گفت: در مورد دریا یک دریا صحبت هست؛ می‌توان درباره دریا ساعت ها صحبت کرد و همه آنها هم صحبت های نو باشند.

وی افزود: در مورد اهمیت دریا همین بس که بیش از ۴۰ آیه از آیات قرآن در مورد دریا است و اگر روایات رسیده از اهل بیت علیه السلام را به آن اضافه کنید تحقیقاً اهمیت دریا بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه به نظر می رسد اگر دریا نبود زندگی برای بشر قابل استفاده نبود به برخی کارکردهای دریا در زندگی انسان اشاره کرد و افزود: با تمام پیشرفت هایی که در زندگی بشر به وجود آمده است همچنان دریا یکی از منابع مهم تامین زندگی بشر محسوب می شود.

وی دریا را یکی از منابع تامین زینت زندگی بشر دانست و بیان داشت: خداوند زیباست وزیبایی را دوست دارد، از این رو لوازم زینت انسان ها را نیز فراهم کرده است که بخش مهمی از لوازم زینتی انسان ها، اعم از مروارید و مرجان در دریاها قابل دسترسی است.

نماینده ولی فقیه در ارتش سومین کارکرد دریا را بارورسازی ابرها و بارش باران دانست و تصریح کرد: اگر دریا نبود ابر باران زا هم نبود و اگر آب نبود به تبع آن حیاتی هم وجود نداشت.

وی تامین انرژی پاک را از دیگر کارکردهای دریا برشمرد و افزود: امروز بشر به دنبال انرژی پاک است و اگر ما در ایران اسلامی به دنبال انرژی هسته ای هستیم، در واقع به دنبال انرژی پاک می باشیم. مطالعات نشان می‌دهد باد در دریا ها نسبت به باد در خشکی‌ها از سلامت بیشتری برخوردار است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش حمل و نقل کم هزینه کالاهای مورد نیاز بشر را از طریق دریا، دیگر کارکرد این نعمت الهی برشمرد.

نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه به رسالت های انسان در برابر دریاها اشاره وتصریح کرد: اولین رسالت ما این است که دریا را یکی از نشانه های خدا بدانیم و ایمان بیاوریم به خدایی که دریا را در کنار دیگر نشانه‌ها آفریده است و همچنین سپاسگزاری کنیم از خدایی که این دریا را برای ما آفریده است.

محمدحسنی، رعایت حسن همجواری و قانع بودن به حق خویش را دیگر رسالت بشرو بویژه کشورهایی که به دریا دسترسی دارند دانست و گفت: اگر هر یک از کشورهای که به دریا دسترسی دارند به حق خود قانع بودند و حسن همجواری در برابر دریا را رعایت می کردند و دیگر جنگ معنایی نداشت.

وی با بیان اینکه اسلام در پی صلح جهانی است و به همین دلیل نظام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام در پی صلح آفرینی بوده و سیاست دریاهای صلح آفرین را دنبال می کند.

نماینده ولی فقیه در ارتش خاطرنشان کرد: اسلام معتقد به مصلح جهانی به نام مهدی موعود(عج) است و انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد زمینه های ظهور آن مصلح جهانی است.

وی در پایان تصریح کرد: ما یک کشور ضد آمریکایی، ضد استعماری و ضد اسرائیلی هستیم چرا که آنها به دنبال مخالفت و ضدیت با صلح جهانی بوده و ما در پی ایجاد زمینه های صلح جهانی هستیم.