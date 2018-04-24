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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

مقام وزارت خارجه آلمان در پاسخ به مهر:

آلمان مصمم به حفظ برجام است/ تلاش اتحادیه برای حفظ توافق هسته‌ای

آلمان مصمم به حفظ برجام است/ تلاش اتحادیه برای حفظ توافق هسته‌ای

معاون مدیرکل امور اروپایی وزارت خارجه آلمان گفت: کشورش به حفظ برجام بسیار علاقمند است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- پیمان یزدانی: «پیتر پتاسیک» معاون مدیرکل امور اروپایی وزارت خارجه آلمان گفت کشورش به حفظ برجام بسیار علاقمند است.

وی که در جمع گروهی از پژوهشگران و خبرنگاران بین المللی در نشست «آینده اروپا» در وزارت خارجه آلمان سخن می گفت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره رویکرد آلمان و اتحادیه اروپا در قبال خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته ای با ایران گفت که کشورش بسیار علاقمند به حفظ برجام است.

وی در ادامه افزود در داخل اتحادیه اروپا تمایل زیادی وجود دارد تا بتوانیم هرکاری که می توانیم انجام دهیم تا برجام را حفظ کنیم.

کد مطلب 4280144
پیمان یزدانی

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