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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۶

آلتون: با تمام توان برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مبارزه می‌کنیم

آلتون: با تمام توان برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مبارزه می‌کنیم

رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورش با تمام توان برای توقف کشتار در فلسطین و ایجاد یک کشور مستقل با پایتختی قدس شرقی مبارزه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: ترکیه با تمام توان برای توقف کشتار در فلسطین و ایجاد یک کشور مستقل و تمامیت ارضی فلسطین با پایتختی قدس شرقی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ مبارزه خواهد کرد. هیچ راه دیگری برای برقراری صلح در منطقه وجود ندارد.

وی در ادامه اضافه کرد: مهم‌ ترین موضوع در دستور کار اردوغان توقف هرچه سریع‌ تر حملات (رژیم) اسرائیل به فلسطین است. بنابراین به‌ زودی شاهد خواهیم بود که نتایج مذاکرات برای تغییر وضعیت واقعی منطقه آغاز خواهد شد.

آلتون تصریح کرد:‌ مصر نقش بسیار مهمی در ثبات و امنیت منطقه به‌ ویژه موضوع فلسطین دارد و همکاری آنکارا و قاهره به‌ ویژه در توقف تجاوزات (رژیم) اسرائیل و اجرای مکانیسم راه‌ حل دائمی و عادلانه ای در فلسطین ضروری است.

کد مطلب 6111307

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