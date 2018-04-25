۶۲ هزار تن کالا از مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام گمرک مازندران، در نخستین ماه سال۹۷ صادرات غیرنفتی مازندران به ۲۹ میلیون و ۲۹۷ هزار دلار رسید و همچنین بیش از ۵۶ میلیون و ۸۵۲ هزار دلار نیز از طریق گمرکات استان مازندران وارد استان شد.

فروردین ماه سال۹۷ ، بیش از ۶۲ هزارتن انواع کالا از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد آمل ،ساری وفریدونکنار به کشورهای عراق، فدراسیون روسیه، افغانستان، ترکمنستان ، قزاقستان صادر شده است که از نظر ارزشی ۲۶ درصد رشد را نسبت مدت مشابه در سال ۹۶ را نشان می دهد.



اقلام عمده کالاهای صادراتی گمرکات مازندران شامل سیمان ، انواع فرآورده های لبنی، انواع مواد غذایی، کالاهای صنعتی، گل وگیاه ، میوه، مصنوعات از چدن، مصنوعات چوبی و... است و همچنین طی این مدت بیش از ۲۱۱ هزار تن انواع کالا وارد گمرکات مازندران شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ به ترتیب از نظر وزنی و ارزشی از رشد ۲۷و ۷۸ درصدی برخودار بوده است.



اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل جو، ذرت، کاغذ، محصولات شیمیایی و روغن پایه بوده که از طریق گمرکات استان مازندران از کشورهای روسیه، امارات ، هلند، اسپانیا ، قرانستان و... به ایران وارد شده است.



همچنین درآمد گمرکات استان مازندران در فروردین ماه سال ۹۷ به بیش از ۹۸ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۷ درصد افزایش را نشان می دهد و طی همین مدت ۵۰تن کاغذ چاپ و تحریر به ارزش ۴۳ هزار و۲۳۰دلار از طریق گمرکات استان مازندران به مقصد کشور افغانستان ترانزیت خارجی شده است.