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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

گمرک مازندران اعلام کرد:

۶۲ هزار تن کالا از مازندران صادر شد

۶۲ هزار تن کالا از مازندران صادر شد

نوشهر - گمرک مازندران از صادرات بیش ۶۲ هزار تن کالا فروردین ماه سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام گمرک مازندران، در نخستین ماه سال۹۷ صادرات غیرنفتی مازندران به ۲۹ میلیون و ۲۹۷ هزار دلار رسید و همچنین بیش از ۵۶ میلیون و ۸۵۲ هزار دلار نیز از طریق گمرکات استان مازندران وارد استان شد.

فروردین ماه سال۹۷ ، بیش از ۶۲ هزارتن انواع کالا از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد آمل ،ساری وفریدونکنار به کشورهای عراق، فدراسیون روسیه، افغانستان، ترکمنستان ، قزاقستان صادر شده است که از نظر ارزشی ۲۶ درصد رشد را نسبت مدت مشابه در سال ۹۶ را نشان می دهد.

اقلام عمده کالاهای صادراتی گمرکات مازندران شامل سیمان ، انواع فرآورده های لبنی، انواع مواد غذایی، کالاهای صنعتی، گل وگیاه ، میوه، مصنوعات از چدن، مصنوعات چوبی و... است و همچنین طی این مدت بیش از ۲۱۱ هزار تن انواع کالا وارد گمرکات مازندران شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ به ترتیب از نظر وزنی و ارزشی از رشد ۲۷و ۷۸ درصدی برخودار بوده است.

اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل جو، ذرت، کاغذ، محصولات شیمیایی و روغن پایه بوده که از طریق گمرکات استان مازندران از کشورهای روسیه، امارات ، هلند، اسپانیا ، قرانستان و... به ایران وارد شده است.

همچنین درآمد گمرکات استان مازندران در فروردین ماه سال ۹۷ به بیش از ۹۸ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۷ درصد افزایش را نشان می دهد و طی همین مدت ۵۰تن کاغذ چاپ و تحریر به ارزش ۴۳ هزار و۲۳۰دلار از طریق گمرکات استان مازندران به مقصد کشور افغانستان ترانزیت خارجی شده است.

کد مطلب 4281038

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