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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۴

کسب رتبه برتر مسابقات قرآن توسط نماینده های افغانستان‌ و ایران

کسب رتبه برتر مسابقات قرآن توسط نماینده های افغانستان‌ و ایران

نمایندگان جمهوری اسلامی یران در رشته حفظ و نماینده کشور افغانستان در رشته قرائت رتبه برتر سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی رتبه‌های برتر مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

بر همین اساس، نماینده کشور افغانستان در رشته قرائت حائز رتبه برتر در رشته قرائت شد.

همچنین در رشته حفظ نیز مصطفی اصفهانیان حافظ جمهوری اسلامی ایران رتبه برتر را کسب کرد.

همچنین حکیمه نصیری نماینده جمهوری اسلامی ایران در دومین مسابقات بین المللی بانوان مقام اول را بدست اورد.

اسامی رتبه های برتر در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم بدین شرح است:

دومین دوره مسابقات بین‌المللی بانوان در رشته حفظ قرآن کریم

رتبه اول:‌ حکیمه نصیری از ایران 

رتبه دوم:‌ عقیله بن کروش از الجزایر

رتبه سوم: عاشورا امان لیلا نقی از تانزانیا

سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

رشته قرائت قرآن کریم

رتبه اول: علیرضا رضایی از افغانستان

رتبه دوم: سید مصطفی حسینی از ایران

رتبه سوم: عباس مصطفی شری از لبنان

رتبه چهارم: حاسین انور از مالزی

رتبه پنجم: احمد محمود محمد قربوط از مصر

رشته حفظ قرآن کریم

رتبه اول: مصطفی اصفهانیان از ایران

رتبه دوم: محمد رشاد عبدالسمیع از مصر

رتبهوم: احسن‌الله ابوالهاشم از بنگلادش

رتبه چهارم: موسی احمد اعل از موریتانی

رتبه پنجم:محمد ایوب از پاکستان

کد مطلب 4281430

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