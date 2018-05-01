گردهمایی «ایمانوئل کانت» و فلاسفه رواقی در کتابفروشی ها

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ققنوس به تازگی ۵ عنوان از ترجمه مداخل دانشنامه استنفورد را منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این کتاب ها، عناوین ۹۳ تا ۹۷ این مجموعه هستند.

بسیاری از افرادی که در کشورمان با فلسفه سر و کار دارند و همچنین در فضای مجازی رفت و آمد دارند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیده‌اند. دانشنامه استنفورد با سرپرستی دکتر ادوارد ن. زالتا منتشر می‌شود و برای علاقه‌مندانی که می‌خواهند برای اولین بار با فلسفه روبرو شوند، گزینه مناسبی است.

سال ۹۳ بود که چاپ ترجمه مداخل این دانشنامه توسط نشر ققنوس شروع و بهمن ماه سال ۹۶ به عنوان نود و دوم رسید. با چاپ ۵ عنوان دیگر، به تازگی تعداد عناوین این مجموعه به ۹۷ رسیده است. قرار است طی روزهای سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران، صدمین عنوان و در واقع آخرین عنوان فاز اول چاپ ترجمه های این دانشنامه رونمایی شود.

«ایدئالیسم»، «دین و اخلاق» «کواین» ،«شواهد»، «فلسفه دین» ۵ کتابی بودند که بهمن ۹۶ از این مجموعه چاپ شدند.

کتاب نود و سوم این مجموعه، «ایمانوئل کانت» است که به قلم مایکل رولف نوشته شده و داود میرزایی آن را ترجمه کرده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسیده است.

کانت چهره اصلی فلسفه مدرن، متولد سال ۱۷۲۴ و درگذشته به سال ۱۸۰۴ است. او تجربه گرایی و عقل گرایی مدرن متقدم را تلفیق کرد و واضع اصطلاحات بخش زیادی از فلسفه قرن های نوزدهم و بیستم بود. این فیلسوف تاثیر زیادی بر متافیزیک، معرفت شناسی، علم اخلاق، فلسفه سیاسی، زیبایی شناسی و سایر حوزه ها داشته است. ایده بنیادی فلسفه نقدی کانت، به ویژه در ۳ نقد او یعنی نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد قوه حکم، خودآیینی انسان است.

بخش های مختلف این کتاب به ترتیب عبارت اند از: زندگی و آثار، طرح کانت در نقد عقل محض، ایدئالیسم استعلایی، استنتاج استعلایی، اخلاق و اختیار، خیر اعلی و اصول موضوعه عملی، وحدت طبیعت و اختیار.

این کتاب با ۱۳۱ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان منتشر شده است.

«اورلیوس و اپیکتتوس» نام کتاب بعدی است که راچانا کامِتکار و مارگارت گرِیور آن را نوشته و ترجمه اش توسط عفت جهانی انجام شده است. نسخه های اصلی این کتاب که در واقع دو مدخل را در بر می گیرد، مربوط به سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ هستند.

بخش اول کتاب، مدخل اورلیوس است که به قلم راچانا کامِتکار نوشته شده و بخش دوم هم درباره اپیکتتوس است و نگارشش به عهده مارگارت گرِیور بوده است.

مارکوس اورلیوس امپراتور روم در قرن دوم میلادی، فیلسوفی رواقی هم بوده و تاملات شخصی اش به اثری به زبان یونانی، این فرصت را به مخاطبانش داد تا بفهمند که چگونه یک امپراتور در دوره باستان ممکن است تلاش کند تا به سبک رواقی زندگی کند؛ سبکی که بنا بر آن، فقط فضیلت نیک است و فقط رذیلت بد است.

اپیکتتوس هم فیلسوف یونانی قرن اول و اوایل قرن دوم میلادی و همچنین یکی از مفسران و نمایندگان اخلاق رواقی بود که به دلیل انسجام و نیرومندی اندیشه اخلاقی اش و شیوه های موثر تعلیمی اش، چهره ای شناخته شده است. دغدغه های اصلی اپیکتتوس شرافت، تسلط بر خویشتن و آزادی شخصی اند. تلاش اپیکتتوس در زمینه از نو نظام بخشی روشن و به کار بستن چالش برانگیز اخلاق رواقی، او را به عنوان فیلسوفی معرفی کرده است.

در بخش اول، «زندگی و آثار»، «زیستن به سبک رواقی»، «عدالت: عمل کردن به خاطر جهانشهر»، «پارسایی: خوشامدگویی به آنچه به مثابه جزئی از کل رخ می دهد» و «نتیجه گیری» و همچنین در بخش دوم، «زندگی و آثار»، «پیشینه»، «مقدماتی برای تفسیر»، «آرای اصلی»، «شیوه تعلیم و تربیت» و «تاثیر» عناوین اصلی هستند.

این کتاب هم با ۱۰۵ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار تومان به چاپ رسیده است.

کتاب نود و پنجم مجموعه ترجمه دانشنامه استنفورد، «عاملیت مشترک» نوشته ایبراهام سشوارت با ترجمه مریم خدادادی است. نسخه اصلی این کتاب هم در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسیده است.

در توضیح این مدخل باید گفت که انتظار می رود ثبات و تاثیر عاملیتی که مشترک است، جدی تر از تاثیرات مجموعه ای صرف از اعمال فردی باشد. این تمایز همچنین لوازم هنجاری مهمی دارد. شان نهادها یا قوانین برقرار شده به دست همگان در جامعه ای که اعضایش با یکدیگر عملی را انجام می دهند، می تواند بسیار متفاوت با شان نهادها و قوانینی باشد که از سوی یک فرد بر آن ها تحمیل می شود.

این مدخل از دانشنامه استنفورد ۵ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: «مسئله وجودشناختی سنتی و نظریه قصد»، «به هم پیوستگی قصدهای مشارکتی»، «ساختار قصدهای به هم پیوسته چگونه برقرار می شود؟»، «وظایف متقابل» و «محذور استدلالی و اذهان گروهی».

این کتاب با ۶۹ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده است.

«رویکردهای تجربی به روان شناسی اخلاق» عنوان کتاب نود و ششم است و نویسنده هایش جان دوریس و استیون استیچ هستند. ترجمه این مدخل به عهده ابوالفضل توکلی شاندیز بوده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۰۶ به چاپ رسیده است.

روان شناسی اخلاق عملکرد انسان را در زمینه های اخلاقی بررسی می کند و این پرسش را پیش می کشد که نتایج چنین بررسی هایی ممکن است چه تاثیری بر بحث های نظریه اخلاق به جا گذارند. چنین کاری لاجرم کاری میان رشته ای است که هم به منابع تجربی علوم انسانی و هم به منابع مفهومی اخلاق فلسفی متکی است. مدخل پیش رو، در مورد موضوعاتی بحث می کند که این نوع بازجست را به تصویر می کشند: آزمایش های فکری، مسئولیت، منش، خودمحوری برابر دیگرخواهی و اختلاف نظر اخلاقی.

کتاب موردنظر ۷ بخش دارد که به این ترتیب اند: روان شناسی اخلاق چیست؟، آزمایش های فکری و روش های علم اخلاق، مسئولیت اخلاقی، اخلاق فضیلت و شک آوری درباره منش، خودمحوری در برابر دیگرخواهی، اختلاف نظر اخلاقی، نتیجه گیری.

این کتاب هم با ۱۴۱ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان به چاپ رسیده است.

نودوهفتمین کتاب هم از این مجموعه «صدق» نوشته مایکل گلَنزبرگ با ترجمه محمدی محمدی است. نسخه اصلی این مدخل دانشنامه استنفورد در سال ۲۰۱۳ چاپ شده است.

صدق یکی از موضوعات اساسی و پر دامنه تر فلسفه است و خود به تنهایی موضوع بحث های هزاران ساله بوده است. به علاوه، مسائل گوناگون و فراوانی در فلسفه یا به دلیل وابستگی شان به آرایی مربوط به صدق، یا به این دلیل که متضمن آرایی درباره صدق هستند با این موضوع ارتباط پیدا می کنند. هیچ راه منسجمی برای بررسی همه آنچه می توان درباره صدق گفت وجود ندارد. به جای آن، این مدخل، بر درونمایه های اصلی پژوهش در باب صدق در نوشته های فلسفی متمرکز شده است.

نظریه های نوکلاسیک صدق، نظریه صدق تارسکی، نگاهی دوباره به مطابقت، واقع باوری و ضد واقع باوری، فروکاست باوری، صدق و زبان عناوین ۶ بخش اصلی این کتاب هستند.

این کتاب با ۹۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار تومان منتشر شده است.