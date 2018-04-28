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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۳

هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب؛

ترجمه دانشنامه استنفورد صد تایی می‌شود

ترجمه دانشنامه استنفورد صد تایی می‌شود

مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد هم‌زمان با روزهای سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۰۰ جلدی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر ققنوس، ترجمه مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد که توسط انتشارات ققنوس چاپ می شود، همزمان با روزهای سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۰۰ جلدی می شود.

بسیاری از کسانی که در ایران به نحوی از انحا کار فلسفی می‌کنند و با فضای مجازی اینترنت نیز بیگانه نیستند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیده‌اند و چه‌بسا از آن استفاده کرده باشند. می‌توان گفت کسی که می‌خواهد اولین‌بار با مسئله یا مبحثی در فلسفه آشنا شود، یکی از گزینه‌های راهگشایی که پیش رو دارد این است که ابتدا به سراغ مدخل یا مداخل مربوط به آن در این دانشنامه برود.

گروه انتشاراتی ققنوس که از سال  ۹۳  انتشار ترجمه مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد را با اجازه از دانشگاه استنفورد و زیر نظر مسعود علیا آغاز کرده، در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یکصدمین جلد این مجموعه را در دسترس مخاطبان قرار می دهد که به این ترتیب اولین فاز چاپ ترجمه این مجموعه به پایان می رسد.

کد مطلب 4282596

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