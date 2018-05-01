لزوم انعطاف تقویم آموزشی/ آزمون پایه هفتم سمپاد برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش پس از مراسم روز سپاس که به مناسبت آغاز هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بلاتکلیفی مدیریت دانشگاه فرهنگیان و اینکه از بدو تاسیس این دانشگاه با سرپرست اداره می شود در حالیکه قرار است نیروی متخصص را تربیت کند، گفت: در آخرین جلسه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم این موضوع مطرح شد و بنده و وزیر علوم به صورت کتبی پیشنهاد خود را برای خروج از وضعیت با سرپرست اداره شدن این دانشگاه ارایه دادیم که این موضوع ظرف دو هفته آینده اعلام نتیجه خواهد شد.

وی همچنین از طرحی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر مستثنی شدن آموزش و پرورش در بخش هایی از قانون خدمات کشوری خبر داد که طبق آن آموزش و پرورش در بخش هایی دارای قوانین خاص خود خواهد شد.

بطحایی در ادامه گفت: قطعا این طرح روی پرداخت ها تاثیر می گذارد. بنا براین پرداخت ها باید بر اساس عملکرد باشد.

برای تغییر تقویم آموزشی از طریق مجلس اقدام می کنیم

وی در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش چقدر به دنبال منعطف کردن تقویم آموزشی است بیان کرد: ما معتقدیم تغییر تقویم آموزشی یک ضرورت است. ما تفاوت های اقلیمی در کشور داریم و مشکلاتی در این تقویم سال تحصیلی که بدون انعطاف است وجود دارد. دنبال این هستیم که انعطافی در این تقویم ایجاد شود. البته چون این تقویم مصوبه قانونی دارد باید از طریق مجلس اقدام کنیم. مجلس نیز با کلیات طرح موافق است.

اجرایی فاز دوم رتبه بندی معلمان؛ منوط به تامین بودجه

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درباره اجرای فاز دوم طرح رتبه بندی معلمان بیان کرد: اجرای این طرح لزوماً به معنای افزایش حقوق معلمان نیست و نباید در ذهن این گونه تداعی شود که قرار است حقوق معلمان یک جهش داشته باشد اما درباره رتبه بندی، مجلس به دولت تکلیف کرده است که در برنامه ششم توسعه این طرح آماده شود. ما مرحله دوم رتبه بندی را به دولت ارائه کرده ایم که اجرای آن منوط به تأمین بودجه لازم است.

وی افزود: پیش بینی ما این است که با مساعدت دولت از مهرماه فاز دوم رتبه بندی اجرا شود.

حمایت از کالای ایرانی در دستور کار

بطحائی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره حمایت از کالای ایرانی و برنامه آموزش و پرورش در این راستا، بیان کرد: بحث مربوط به حمایت از کالای ایرانی و تحقق آن در آموزش و پرورش نیاز به یک نشست خبری مستقل دارد تا ما بتوانیم برنامه های خود را در این راستا اعلام کنیم. اما به طور کلی می توانم بگویم برنامه های ما در آموزش و پرورش در راستای شعار سال دو جنبه دارد یکی مربوط به استفاده از تجهیزات در وزارتخانه است و همچنین بحث لوازم التحریر که ما مشکلات جدی در این زمینه داریم و نیازمندیم تولید کنندگان داخلی به صورت جدی وارد این عرصه شوند. بخش دوم نیز فرهنگ سازی و اشاعه استفاده از کالای ایرانی است که باید مهرماه و با شروع سال جدید با برنامه هایی این مهم را اجرا می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش درخصوص بحث پرداخت مطالبات نیز اظهار داشت: اجازه بدهید از این پس هر وقت مطالبات پرداخت شد و فرهنگیان متوجه آن شدند، این موضوع از طرف خود آنها اطلاع رسانی شود چرا که فرهنگیان این گلایه را دارند که مگر در دیگر دستگاه های دولتی وقتی مطالبات کارکنانشان را پرداخت می کنند، آن را اطلاع رسانی می کنند.

آزمونی برای سمپاد برگزار نمی شود

وی همچنین در مورد زمان انتشار دفترچه آزمون استخدامی گفت: تلاش ما این است که بعد از تعطیلات این دفترچه آماده شود و ما زمان آزمون را مشخص کنیم اما بارگذاری دفترچه روی سایت برای سازمان سنجش کاری زمان بر و دشوار بود.

بطحائی در پاسخ به سوال دیگری درباره حذف آزمون های سمپاد و اینکه در نهایت امسال پایه هفتم استعدادهای درخشان، دانش آموز می پذیرد یا خیر؟ تصریح کرد: ما در آموزش و پرورش بر حذف آزمون های استرس زا تأکید زیادی داریم. نشانه های خوبی هم از سوی اولیاء، دانش آموزان و مجامع علمی در این طرح گرفته ایم. ما معتقدیم دانش آموزان دبستان نباید در معرض فشار آزمون ها و کتاب های کمک آموزشی قرار بگیرند اما برای پذیرش دانش آموز در پایه هفتم در مدارس استعداد درخشان برای سال تحصیلی آینده، منتظر ابلاغ رئیس جمهور هستیم و دستورالعملی را آماده کرده ایم که بلافاصله ابلاغ کنیم. در هر صورت اگر در پایه هفتم استعدادهای درخشان، امسال پذیرشی هم صورت بگیرد از طریق آزمون نخواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره استفاده از پیام رسان های داخلی بیان کرد: ما طی دو بخشنامه، استفاده از پیام رسان های داخلی و منع استفاده از پیام رسانهای خارجی را به تمام دستگاه های زیرمجموعه اعلام کرده ایم. نکته در این است که اعتماد به پیام رسان های داخلی کم است که خوشبختانه در این روزها توانسته اند وارد رقابت شوند و انحصار تلگرام شکسته شود. به نظرم پیام رسان های داخلی مسیر خوبی را طی می کنند. من هم از این پس حضور پررنگ تری در پیام رسان های داخلی خواهم داشت.

مدارس بیشتری تحت پوشش طرح نماد قرار می گیرند

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره جلسه مقام معظم رهبری با مسئولان درباره آسیب های اجتماعی که قرار است اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود، گفت: در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی، کار جدی ای را در معاونت سلامت انجام داده ایم. طرح «نماد» یکی از برنامه های این حوزه است که تاکنون خوب جلو آمده است. هر چند سرعت پیشرفتش کم بوده است. در سال تحصیلی آینده، مدارس بیشتری تحت پوشش طرح نماد قرار می گیرند. سامانه ای را برای رصد مستمر آسیب های اجتماعی آماده کرده ایم تا به موقع بتوانیم ورود کنیم. بخشی از گزارش ما به رهبری ناظر بر اطلاعات همین سامانه درباره فراوانی آسیب ها در استانها است.

بطحائی درباره کیفیت تربیت ضمن خدمت معلمان نیز خاطرنشان کرد: معلمان هم مانند سایر کارکنان دولت نیازمند این هستند که مهارت هایشان به صورت مداوم توسعه یابد. به علت تنگناهای مالی، آموزش های ضمن خدمت به صورت کامل محقق نشده است اما در سال آتی آن را جدی تر دنبال می کنیم. هرچند باید این را بگویم که گذراندن این آموزش ها لزوماً به معنای کسب صلاحیت نیست و باید به صورت مداوم دوره ها تکرار شود. ما یک نرم افزاری را پیش بینی کرده ایم که به مدت دو سال طرح اجرای آزمایشی آن پیش رفته است. این برنامه برای توسعه مهارت های حرفه ای معلمان تدارک دیده شده و سال جدید به صورت گسترده تری به کار گرفته می شود.