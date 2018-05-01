حذف خدمات منسوخ شده سلامت/ هزینه ها باید مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جان بابایی در سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران که در مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است، اظهار داشت: انجمن رادیولوژی اولین گروهی بود که به ما کمک کردند گایدلاین ها و استانداردهای گذشته را تدوین کنیم.

وی با اشاره به محدودیت منابع حوزه سلامت افزود: باید قبول کنیم بی نظمی هایی در ارائه خدمت داریم که با نوشتن راهنمایان بالینی و استانداردها قابلیت مدیریت آنها را خواهیم داشت.

جان بابایی با اشاره به مطلب که انجمن رادیولوژی توانسته استانداردهای خدمت و راهنمای تجویز را بنویسد تاکید کرد: ما قادر خواهیم بود با منابع محدودی خدمات جدید را وارد کنیم.

معاون وزیر بهداشت از رادیولوژیست ها به عنوان بااستعداد ترین افراد که وارد این رشته می شوند نام برد و افزود: رادیولوژی نه تنها در تشخیص بلکه در درمان هم جایگاه خوبی پیدا کرده است ما باید کمک کنیم با کمترین زحمت و هزینه بالاترین خدمت را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه سال هاست خدمات ما بازنگری واقعی نشده است گفت: ۵۶۰۰ خدمت در کشور داریم که بعضی از آنها منسوخ شده و باید کم کم از لیست خدمات خارج و در عوض خدمات جدید وارد شوند.