هزینه ناکارآمدی واردات نباید از سفره مردم تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی در نشست بررسی وضعیت بازار پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و چالشهای حوزه تولید که با حضور رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و مدیران اتحادیههای دامداران و مرغداران برگزار شد، بابیان اینکه فعالان بخش کشاورزی نقش حافظان امنیت غذایی کشور را ایفا میکنند، به تشریح مهمترین چالشهای ارزی، موانع خودکفایی و راهکارهای حمایتی مجلس برای تحقق تولید پایدار پرداخت.
وی با انتقاد از نبود برنامهریزی مؤثر برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی، اظهار کرد: بیش از دو دهه است که وابستگی شدید کشور به واردات روغن، ذرت و برخی نهادهها مطرح میشود، اما در این مدت اقدام مؤثری برای کاهش حتی بخشی از این وابستگی صورت نگرفته است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: تمرکز واردات در دست افراد، شرکتها و کشورهای محدود، زمینهساز شکلگیری انحصار و منافع رانتی شده و این روند به زیان تولید ملی تمام میشود.
عباسی با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند واردات، گفت: قابلقبول نیست که برخی واردکنندگان، هزینههای غیرواقعی و بعضاً خیالی را در قیمت تمامشده کالا لحاظ کرده و آن را از جیب مردم پرداخت کنند و مجلس اجازه نخواهد داد ناکارآمدی یا سودجویی عدهای، به قیمت تضعیف معیشت مردم و تولیدکنندگان تمام شود.
وی با اشاره به اختلاف معنادار میان قیمتهای اعلامی و قیمت واقعی نهادهها، بیان کرد: درحالیکه قیمت جو و ذرت تا حدود ۴۳ هزار تومان اعلام میشود، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد قیمت واقعی این نهادهها باید بهمراتب کمتر و در حدود ۳۲ هزار تومان باشد که این فاصله قیمتی پرسشبرانگیز است و نیازمند پاسخگویی شفاف خواهد بود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با ابراز نگرانی از ناهماهنگی میان آمارهای رسمی و واقعیتهای میدانی، گفت: در موضوعاتی مانند جوجه ریزی شب عید، اختلاف جدی میان آمارهای کاغذی و شرایط واقعی بازار مشاهده میشود و مجلس با جدیت موضوع راستی آزمایی آمار تولید و واردات را دنبال خواهد کرد.
عباسی با اشاره به مصوبات مجلس در بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: باوجود برخی مخالفتها، مجلس تصویب کرد یک درصد از عوارض واردات محصولات کشاورزی صرفاً برای حمایت از تولید داخلی هزینه شود که رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای توسعه زیرساختها، تقویت دام سبک و سنگین، توسعه دیمزارها، تولید دانههای روغنی و نهادههای دامی فراهم میکند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: مردم میان مجلس و دولت تفکیکی قائل نیستند و همه باید برای حل مشکلات کشور با کار مضاعف پایکار بیایند. استان البرز باوجود وسعت محدود، سهم قابلتوجهی در تولید کشاورزی کشور دارد و میتواند به الگویی برای افزایش بهرهوری، ارتقای تولید و کاهش وابستگی به واردات در سطح ملی تبدیل شود.
