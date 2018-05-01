درمان بیماران نباید آسیب ببیند/ توصیه به رادیولوژیست ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در سی و چهارمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران که در مرکز همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است، گفت: برگزاری ۳۴ دوره کنگره رادیولوژی نشانه عمق این کنگره در کشور است.

وی با اشاره به گسترش رشته رادیولوژی در کشور اظهار داشت: قبلاً حتی سونوگرافی هم نداشتیم و ما بعد از معاینه شکم بیمار، مجبور به انجام عمل جراحی بودیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور تأکید کرد: باید مواظب باشیم این توسعه، پایدار و همه‌جانبه باشد و انجمن رادیولوژی می‌بایست با این ابعاد وسیع گسترش خدمات، ساماندهی لازم را انجام دهد.

ظفرقندی با بیان اینکه بدون حضور رادیولوژیست‌ها در بیمارستان‌ها، امکان ارائه خدمات مطلوب وجود ندارد، افزود: یکی از لوازم توسعه پایدار علاوه بر روش تشخیص، موضوع پایه درمان است؛ بنابراین تعامل دوجانبه رادیولوژی با بخش‌های بالینی یک ضرورت است.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی با تمام توان در خدمت رادیولوژی بوده و باید باشیم، ما معتقدیم کشتی رادیولوژی در رودخانه بزرگ نظام سلامت حرکت می‌کند و این رودخانه به دریایی می‌ریزد که مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ لذا لازم است برای اینکه این کشتی به سلامت حرکت کند، رودخانه‌ای آرام داشته باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در ادامه به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: امسال نیز شاهد رشد پنج درصدی تعرفه‌ها بوده‌ایم در حالی که رشد تورم و حقوق و دستمزد متفاوت از این عدد بوده است.

ظفرقندی با بیان اینکه رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است، تصریح کرد: متأسفانه رشد تورم در رادیولوژی بیشتر است چون وابستگی به ارز دارد.

وی گفت: ما باید طوری حرکت کنیم که دچار کاهش کیفیت و آسیب به روش‌های درمانی نشویم.