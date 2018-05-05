۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری مطرح کرد؛

ضرورت اثبات ادعای درمانی محصولات پروبیوتیک

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، گفت: استقبال از محصولات پروبیوتیک در کشور رو به گسترش است و اقدامات خوبی در خصوص مزایای استفاده از محصولات پروبیوتیک انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قانعی در ششمین سمپوزیوم بین المللی فدراسیون انجمن های آسیایی باکتری های اسید لاکتیک و چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در خصوص استانداردسازی پروبیوتیک ها، اظهارداشت: در حال حاضر ما فاصله علمی زیادی با کل دنیا داریم و در ایران یک عقب ماندگی نسبی داریم و باز هم نسبت به اینکه دیر شروع کرده ایم پیشرفت خوبی داشته ایم و نمی توانیم بگویم در این مدت کم، بد عمل کرده ایم.

وی در خصوص آگاه سازی عمومی استفاده از محصولات پروبیوتیک، گفت: در حال حاضر شرایط طوری شده که باید بر روی آگاه سازی عمومی بیشتر کار کنیم و استانداردها را وسط بیاوریم همچنین در بحث پروبیوتیک ها این ادعا مفید است و حرفی در آن نیست و ادعاهای اینچنینی در خصوص درمان آسم و... می شود، نیاز به کار بالینی و تحقیقی دارد و برای این کار شرکت ها باید هزینه کنند تا بتوانند با مطالعات بالینی، ادعای خود را اثبات کنند.

قانعی تصریح کرد: علت استقبال جهانی از محصولات پروبیوتیک این است که طی ۵۰ سال اخیر همراه با تغییراتی که در جهان رخ داده مانند تغییرات آب و هوایی تغییراتی نیز در داخل بدن افراد رخ داده است.

وی افزود: هر انسان زنده حدود یک کیلوگرم باکتری را با خود حمل می‌کند، این باکتری‌ها سیستم ایمنی بدن را تنظیم می‌کنند و برای بدن مفید هستند.

حبیب احسنی پور

