ضرورت اثبات ادعای درمانی محصولات پروبیوتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قانعی در ششمین سمپوزیوم بین المللی فدراسیون انجمن های آسیایی باکتری های اسید لاکتیک و چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در خصوص استانداردسازی پروبیوتیک ها، اظهارداشت: در حال حاضر ما فاصله علمی زیادی با کل دنیا داریم و در ایران یک عقب ماندگی نسبی داریم و باز هم نسبت به اینکه دیر شروع کرده ایم پیشرفت خوبی داشته ایم و نمی توانیم بگویم در این مدت کم، بد عمل کرده ایم.

وی در خصوص آگاه سازی عمومی استفاده از محصولات پروبیوتیک، گفت: در حال حاضر شرایط طوری شده که باید بر روی آگاه سازی عمومی بیشتر کار کنیم و استانداردها را وسط بیاوریم همچنین در بحث پروبیوتیک ها این ادعا مفید است و حرفی در آن نیست و ادعاهای اینچنینی در خصوص درمان آسم و... می شود، نیاز به کار بالینی و تحقیقی دارد و برای این کار شرکت ها باید هزینه کنند تا بتوانند با مطالعات بالینی، ادعای خود را اثبات کنند.

قانعی تصریح کرد: علت استقبال جهانی از محصولات پروبیوتیک این است که طی ۵۰ سال اخیر همراه با تغییراتی که در جهان رخ داده مانند تغییرات آب و هوایی تغییراتی نیز در داخل بدن افراد رخ داده است.

وی افزود: هر انسان زنده حدود یک کیلوگرم باکتری را با خود حمل می‌کند، این باکتری‌ها سیستم ایمنی بدن را تنظیم می‌کنند و برای بدن مفید هستند.