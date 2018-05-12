نوکیا گوشی تلفن همراه موزی شکل تولید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، گوشی نوکیا ۸۱۱۰ ابتدا در سنگاپور و ویتنام به قیمت ۸۰ دلار در دسترس علاقمندان قرار می گیرد و یک گوشی ارزان قیمت محسوب می شود.

گوشی یادشده در دو رنگ سیاه و زرد تولید شده و دارای انحنای ملایمی در پشت خود است که باعث می شود شبیه به موز به نظر برسد.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۲.۴ اینچی QVGA و دوربین ۲ مگاپیکسلی در پشت است. نسخه به روزشده و جذاب تر بازی مار هم بر روی این گوشی نصب شده است.

باتری این گوشی در حالت استندبای برای ۲۵ روز استفاده شارژ خواهد داشت. نوکیا پیش از این برای افزایش سهم خود در بازار نسخه ای جدید از گوشی خاطره انگیز نوکیا ۳۳۱۰ را هم تولید کرده بود تا خاطره بازها و مشتریان قدیمی خود را باز هم به خود جلب کند.