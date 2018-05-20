به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پاسخ بنیاد مستضعفان در نطق چندی قبل شمس الله شریعت ن‍ژاد نماینده مردم تنکابن و رامسر در خصوص دخل و تصرف در برخی اراضی استان مازندران توسط این نهاد، طبق آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد.

در این جوابیه آمده است:

«مبنای اصلی مالکیت بنیاد مبتنی بر حکم حکومتی مورخ ۹ اسفند ۵۷ حضرت امام خمینی ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب و احکام صادره از دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی، اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی، عمال و سرسپردگان آن به نفع نهاد متبوع مصادره و تحت مالکیت بنیاد به صورت ششدانگ قرار گرفته و نهایتا سرپرستی و اداره بهینه آن به عنوان اموال در اختیار ولی فقیه بر اساس مفاد اساسنامه مصوبه هیأت امنا به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و بر عهده این بنیاد مقرر شده است.

با عنایت به اینکه بسیاری از قراء،‌ مراتع،‌ مزارع و رقبات در سطح استان مازندران در شمول اموال مصادره‌ای است لذا متصرفین اراضی مزبور به ویژه در بخش اراضی علوی در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت، مبادرت به اخذ سند برای قطعات تصرفی کرده که به جهت صیانت از بیت‌المال مسلمین و ضرورت استیفای حقوق قانونی اداره کل اموال و املاک استان ناگزیر است طرح دعاوی حقوقی در چارچوب مقررات ثبتی کرده و نهایتا با احراز مالکیت قانونی بنیاد در فرایند رسیدگی قضایی مستند به سوابق ثبتی و سایر مستندات مربوطه، حکم به ابطال دادخواست‌های اشخاص متصرف صادر و در نهایت اغلب متصرفین ضمن پذیرش مالکیت بنیاد و مراجعه به اداره کل مزبور تقاضای خرید و پرداخت حق السهم این نهاد را داشته که وفق مفاد ماده ۴۶ آئین‌نامه معاملاتی مصوب هیأت امنا واگذاری به شرح ذیل صورت گرفته است.

محاسبه بهای کلیه املاک اعم از مسکونی، تجاری، زراعی و غیره داخل یا خارج از حریم شهرها صرفنظر از اینکه مدعی دارای سند عادی خرید اعیانی باشد یا نباشد، با تشخیص کمیسیون معاملاتی املاک حداکثر تا ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت کارشناسی روز است.

محاسبه بهای املاک علوی حداکثر تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت کارشناسی روز برای متصرفینی که پیشینه تصرف آنها به قبل از تاریخ ۵ تیر ۵۸ بازمی‌گردد در مورد املاک تجاری تا ۲۵ متر و املاک مسکونی تا ۲۵ متر مربع محاسبه می‌شود».

گفتنی است، نماینده مردم تنکابن و رامسر در نطق ۲۱ فروردین ماه امسال خود در مجلس گفته بود:

«از جمله موضوعاتی که باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است، بحث بنیاد علوی است که اکنون وابسته به بنیاد مستضعفان است. با توجه به ماهیت حقوقی بنیاد علوی در خصوص مالکیت اراضی خود باید دید که چگونه با مردم برخورد می کند و چه مطالبه‌ای دارد. بنیاد مستضعفان که برای حمایت از ضعفا خلق شده است حداقل انتظار این است که حقوق مردم را محترم بشمارد و مطالبه غیرحق نداشته باشد. بنیاد علوی ادعا دارد همه اراضی که به نام شاه وقت سند خورده است و باطل شده است، متعلق به او است و مردمی که چند نسل است که این اراضی را آباد کرده و در آنجا کشاورزی می کنند باید برای اخذ سند ۵۰ درصد قیمت روز را به بنیاد علوی بپردازند. مردم امروز نیازمند حمایت شما نمایندگان در این زمینه هستند».