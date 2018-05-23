حضور ۲ فیلم ایرانی در جشنواره رومانی/ «ائو» رقابت می کند

به گز ارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فیلم ائو، فیلم سینمایی «ائو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر یوسفی‌نژاد از ۲۵ می تا ۳ ژوئن برابر با از ۴ تا ۱۳ خرداد در هفدهمین جشنواره فیلم «ترانسیلوانیا» در شهر کلوج رومانی حضور خواهد داشت.

«ائو» با حضور کارگردان فیلم در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در می‌آید همچنین فیلم «هجوم» ساخته شهرام مکری با حضور وی و عبد آبست بازیگر فیلم در بخش غیررقابتی جشنواره حضور دارد.

محمد اطبایی پخش‌کننده بین‌المللی فیلم «ائو» امکان حضور فیلم در این جشنواره‌ها را مهیا کرده است و کارگردان فیلم در روزهای آتی عازم شهر کلوج رومانی می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سایه که به‌خاطر ازدواج، از شش سال پیش ارتباطش را با خانواده‌ قطع کرده است، زمانی به خانه برمی‌گردد که طبق وصیت پدرش ماموران جسد او را به اتاق تشریح منتقل می‌کنند اما سایه نمی‌تواند با این وصیت نامتعارف کنار بیاید.»

دیگر عوامل فیلم ائو عبارتند از بازیگران: محدثه حیرت، رامین ریاضی، غلامرضا باقری، صدیقه دریانی، نرجس دل‌آرام، پریناز پاشازاده، سیروس مصطفی اکبر شریعت، میثم ولی‌خانی، فریبا سهرابی، وحیده نویدی، رضا محمودی، حامد غفارپور، حسام کاظمی، علی‌ بیگ‌محمدی، محسن کهنسال، رضا محمدی، سحرداودی، حمید صلاحی، شمس‌الله کیان، غلامرضا آقاجانی، معصومه نیرومند، سلوا خدایی، جواد محمدپور، حسین اسدی، سرمایه‌گذار: صفیه اصلانی، مدیر فیلمبرداری: حمید مهرافروز، مدیرصدابرداری: حمید سلیمانی‌نیا، تدوین و تصحیح رنگ: امیر اطمینان، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، آهنگساز: افشین عزیزی، طراح صحنه، لباس و چهره‌پردازی: بهمن ارک، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: آرزو دهناد، مدیرتولید: علیرضا فرشی‌میلانی، مدیر تدارکات: محمدعلی جاهد، عکاس: علیرضا علیزاده و مشاور رسانه‌ای: سعیده الله‌دادی.