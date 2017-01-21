پوستر «خانه (اِو)» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «خانه (اِو)» به کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر یوسفینژاد که در بخش مسابقه ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر قرار دارد، رونمایی شد. طراحی پوستر این فیلم را امیر اطمینان براساس عکسی از علیرضا علیزاده برعهده داشته است.
«خانه (اِو)» با فیلمنامهای به قلم اصغر یوسفینژاد، اولین فیلم بلند سینمایی این کارگردان، قرار است برای اولین بار در سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شود. این فیلم که به زبان ترکی با زیرنویس فارسی ساخته شده، از فهرست پیشنهادی گروه «هنروتجربه» به بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر راه یافته و جز ۳۳ فیلم منتخب هیات انتخاب بوده است.
محدثه حیرت، رامین ریاضی، غلامرضا باقری، صدیقه دریانی، نرجس دلآرام، پریناز پاشازاده و سیروس مصطفی بازیگران فیلم اصغر یوسفینژاد هستند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سایه که بهخاطر ازدواج، از ۶ سال پیش ارتباطش را با خانواده قطع کرده است، زمانی به خانه برمیگردد که طبق وصیت پدرش مأموران جسد او را به اتاق تشریح منتقل میکنند اما سایه نمیتواند با این وصیت نامتعارف کنار بیاید.
دیگر عوامل فیلم «خانه (اِو)» عبارتند از سایر بازیگران: اکبر شریعت، میثم ولیخانی، فریبا سهرابی، وحیده نویدی، رضا محمودی، حامد غفارپور، حسام کاظمی، علی بیگمحمدی، محسن کهنسال، رضا محمدی، سحر داوودی، حمید صلاحی، شمسالله کیان، غلامرضا آقاجانی، معصومه نیرومند، سلوا خدایی، جواد محمدپور، حسین اسدی، سرمایهگذار: صفیه اصلانی، مدیر فیلمبرداری: حمید مهرافروز، مدیرصدابرداری: حمید سلیمانینیا، تدوین و تصحیح رنگ: امیر اطمینان، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، آهنگساز: افشین عزیزی، طراح صحنه، لباس و چهرهپردازی: بهمن ارک، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: آرزو دهناد، مدیرتولید: علیرضا فرشیمیلانی، مدیر تدارکات: محمدعلی جاهد، عکاس: علیرضا علیزاده و مدیر روابطعمومی: سعیده اللهدادی.
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