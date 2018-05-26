تخصیص اعتبار برای طرح هادی ۲۶۱ روستای آمل

گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله یوسفیان ملا شامگاه جمعه در آئین افتتاح پروژه توسعه مخابرات روستایی بخش دابودشت از تخصیص ۹۵ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه طرح هادی ۲۶۱ روستای آمل خبر داد و افزود: از این ۹۵ میلیارد ریال اعتبار حدود ۲۵ میلیارد ریال قیر یارانه‌ای است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وقتی شعار عدم مهاجرت روستاییان به شهر را می‌دهیم باید زیرساخت و امکانات برای روستاها فراهم باشد تا یک روستایی در روستا بماند و باید کاری کنیم تا امکانات در شهر و روستا برابر باشد.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه آورده رودخانه هراز در طول یک سال ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که به دریا می‌ریزد، ادامه داد: نیاز شهرستان آمل حدود ۱۰ میلیون مترمکعب است که به‌زودی از هدر رفت آب جلوگیری خواهیم کرد.

وی بابیان اینکه کارگران در سد هراز به‌طوری شبانه‌روزی مشغول به کار هستند، ادامه داد: تونل‌های انحرافی سد ساخته‌شده است و در حال حاضر مشغول به ساخت دیوار سد هستند.

یوسفیان ملا افزود: طول سد هراز حدود ۱۱ کیلومتر است که در حال حاضر نیازی به این مقدار نداریم و برای تأمین آب آمل حدود یک کیلومتر را احتیاج داریم و به‌زودی آب‌گیری خواهیم کرد اما عملیات ساخت سد بعد از آب‌گیری یک کیلومتر هم ادامه خواهد داشت.