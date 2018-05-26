آب پاکی روی دست هافبک پرسپولیس/ محسن مسلمان در لیست برانکو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان از جمله بازیکنانی بود که فصل گذشته به تدریج از چشم برانکو ایوانکوویچ افتاد و از ترکیب اصلی، نیمکت نشین شد. رابطه شکراب برانکو و مسلمان در جشن قهرمانی پرسپولیس به اوج رسید و البته مترجم برانکو را هم قربانی کرد.

با وجود این رابطه تیره و تار، اما باشگاه پرسپولیس و برانکو تاکید داشتند که مسلمان در لیست بازیکنان پرسپولیس برای فصل بعد حضور دارد. این موضوع حتی بعد از ثبت و انتشار تصویر ناراحتی مسلمان بعد از گل پیروزی پرسپولیس به الجزیره امارات در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از سوی باشگاه پرسپولیس تکرار می شد.

حتی محسن مسلمان چند روز پیش برای رایزنی با مدیران پرسپولیس به باشگاه رفت تا گمانه زنی ها از احتمال تمدید قرارداد این بازیکن بالا بگیرد.

اما سرانجام حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس آب پاکی را روی دست هواداران و دیگر بازیکنان ریخت و اعلام کرد که مسلمان با نظر برانکو در پرسپولیس نمی ماند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز در مصاحبه ای درباره وضعیت بازیکنان این تیم گفت: ما با کامیابی نیا، احمدزاده، امیری و مسلمان قرارداد نداریم. این بازیکنان باید می آمدند و مذاکره می کردیم. هرچند مسلمان هفته پیش به باشگاه آمد ولی این بازیکن در لیست برانکو قرار ندارد.

روز گذشته مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفتگو با مهر تایید کرد که مسلمان در لیست امیر قلعه نویی قرار دارد و این بازیکن در صورت توافقات مالی، راهی اصفهان می شود. هرچند از قطر هم به عنوان یکی از گزینه های مسلمان برای فصل آینده یاد می شود.