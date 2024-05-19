برگزاری ۲۵۲ برنامه در خوزستان به مناسبت هفته بسیج عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید معاد موسوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج عشایر برگزار شد، اظهار کرد: عشایر به خصوص در استان خوزستان، در حوزه تولیدات و سازندگی سهم بسزایی را دارند، به گونهای که تولیدات عشایری امروز سردمدار و بسیار متنوع است.
سرهنگ موسوی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری ۲۵۲ برنامه در هفته بسیج عشایر، گفت: روز اول به نام «عشایر، ایثار و شهادت» نام گذاری شده که در این روز ۲۷ یادواره شهدای شهرستانی ویژه عشایر برگزار میشود، همچنین ۱۳ یادواره محله محور را در روستاها و محلههایی که به نام شهید مزین است، اجرا میکنیم، سرکشی از خانواده شهدا و جانبازان و تجلیل خاص از ایثارگران عشایر از دیگر برنامههای این روز است.
وی شعار روز دوم را «عشایر، جهاد تبیین» اعلام و عنوان کرد: برگزاری نشستهای بصیرتی، اجرای پویشهای رسانهای در قالب ۲ مسابقه از برنامههای این روز است، همچنین اجرای پویش بزرگ «من عشایر انقلابی هستم» و برگزاری همایشهای شهرستانی در حوزه جهاد تبیین در خصوص تولیدات عشایری از دیگر برنامههای روز دوم است.
مسؤول بسیج عشایری سپاه خوزستان با بیان اینکه روز سوم با شعار «عشایر، امنیت پایدار» نامگذاری شده است، اظهار کرد: ایلراههای مختلفی در مناطق زاگرس نشین وجود دارد که عشایر کوچ نشین به خصوص عشایر بهمئی و بختیاری در این ایلراهها تردد میکنند، بعضاً ممکن است برای آنها در حوزه امنیت مشکلاتی پیش آید؛ لذا برنامهریزی کردیم که در این روز به امنیت پایدار آنها کمک کنیم و در این خصوص سه برنامه تأمین امنیت ایلراهها به خصوص در مناطق زاگرس نشین، تأمین امنیت کوچنشینان از طریق تأمین سلاح مجاز عشایر و برگزاری گشتهای محلهای را که به تأمین امنیت کوچنشینان کمک کند، اجرا خواهیم کرد.
توزیع ۹۰۰ بسته حمایتی میان عشایر
سرهنگ موسوی ادامه داد: روز چهارم «عشایر، خدمت رسانی و محرومیت زدایی» نامگذاری شده است؛ سپاه و بسیج در حوزه محرومیت زدایی بسیار تلاش کردهاند تا بتوانند جامعه و مردم را در این حوزه مساعدت کنند؛ لذا در این روز ۹۰۰ بسته حمایتی بین حوزههای بسیج عشایری توزیع میشود. همچنین در قالب «طرح شفا» پزشک عمومی را به مناطق صعبالعبور اعزام میکنیم که به صورت رایگان عشایر را ویزیت میکنند و مشخص کردن عرصههای جهادی در مناطق عشایری روستاها که در سه حوزه مدرسه، مسجد و سرویسهای بهداشتی فعالیت میکنند اقدام دیگری است که در این روز انجام میشود.
وی با اعلام اینکه ۱۶۰ گروه جهادی به مناطق صعبالعبور اعزام میشوند، عنوان کرد: روستاهایی همچون احمدفداله، بخش سوسن در ایذه، لالی، بهبهان و هویزه از جمله این روستاها هستند که مأموریت این گروهها کمک به ساخت سرویسهای بهداشتی در مناطق عشایری صعبالعبور است.
مسؤول بسیج عشایری سپاه خوزستان اضافه کرد: همچنین گروههای پزشکی و دامپزشکی در قالب گروههای جهادی اعزام میشوند که گروههای دامپزشکی وظیفه شأن واکسیناسیون و معاینه دامها است.
سرهنگ موسوی بیان کرد: «عشایر، زنان نقش آفرین» شعار روز پنجم است که در این روز برگزاری یادواره ملی جهاد فاطمی، برگزاری همایشی با عنوان «حجاب برتر، حجاب عشایر» را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ششمین روز هفته با شعار «عشایر، نشاط و امیدآفرینی» نامگذاری شده است و برگزاری بیش از ۱۷ مسابقه بومی محلی از جمله برنامههای این روز است چرا که قصد داریم بازیهای بومی، محلی و اصالت دار را از طریق اجرای مسابقاتی مانند دارپَلو یا اسب دوانی به جامعه معرفی کنیم، همچنین کوهپیمایی در این روز انجام میشود.
مسؤول بسیج عشایری سپاه خوزستان با بیان اینکه آخرین روز هفته در راستای شعار سال به نام «عشایر و جهش تولید» نامگذاری شده است، تصریح کرد: برای روز هفتم سه برنامه عمده را در نظر گرفتهایم که یکی از آنها نظارت بر تولیدات دامی است که با کمک اداره دامپزشکی، امور دام و امور عشایر برنامهریزی و اجرا میشود، کمک به توزیع علوفه دام عشایر که اکنون در حال کوچ به مناطق سردسیر هستند از برنامههای دیگر است که ۱۰۰ تن علوفه دام به صورت رایگان بین دامداران توزیع میشود تا به تولیدات دامداران کمک شود.
وی در خصوص برنامههای سالروز رحلت حضرت امام (ره) بیان کرد: ۲۸۰ نفر از عشایر خوزستان اعم از عرب، بختیاری، بهمئی، قشقایی و لر به عنوان مهمان خاص به مرقد حضرت امام (ره) اعزام میشوند. همچنین در خوزستان ۱۲ برنامه محوری به صورت عشایری ویژه مراسم رحلت جانسوز امام خمینی (ره) خواهیم داشت.
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