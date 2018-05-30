به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری به وضعیت خبازی های استان اشاره کرد و گفت: سرانه نانوائی در کشور به ازای هر ۱۳۰۰ نفر یک واحد خبازی و در استان مازندران به ازای هر ۷۵۰ نفر یک واحد خبازی ومیانگین روزانه پخت نان در کشور به ازای هر نانوائی حدود ۱۰ کیسه و در مازندران ۳ تا ۵ کیسه است.

جعفری با اشاره به وجود چهار هزار و ۲۰۰ واحد خبازی در استان که نیمی از آن مازاد است اظهار داشت: با توجه به قانون حذف فاصله صنفی در یک سال گذشته ۴۰۰ واحد خبازی آزادپز جدید نیز به این آمار اضافه شد که به‌شدت اقتصاد خبازان را آسیب‌پذیر کرده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ تصریح کرد : باید برای قانون حذف فاصله صنفی در استان با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری جدی صورت پذیرد.

جعفری فقدان شاخص برای کیفیت نان را دلیل اصلی تفاسیر متناقض از نان کیفی عنوان کرد و گفت: از آنجائی که کیفیت یک موضوع نسبی بوده و یک نان ازنظر فردی ممکن است مرغوب و از منظر فرد دیگری بی‌کیفیت و نامرغوب باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ آموزش خبازان را یکی از شاخص‌های ارتقاء کیفیت نان دانست و گفت: در خصوص آموزش خبازان با توجه به اقدامات صورت گرفته است و متأسفانه ما با کمبود مربی کار بلد در حوزه نان مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ بابیان اینکه در سال گذشته ۹۸ هزار و ۴۱۴ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان به‌صورت تضمینی خریداری شد اظهار داشت: این میزان یک‌چهارم مصرف استان است و مابقی گندم موردنیاز از طریق استان گلستان و سایر استان‌ها تأمین خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته ۴۶۵ هزار تن گندم داخلی وارد استان شد که از این میزان ۲۷۸ هزار تن گندم از استان گلستان وارد مازندران شد که در نوع خود بی‌سابقه بود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با اشاره حمل ریلی گندم اظهار داشت: در سال گذشته از ۴۶۵ هزار تن گندم داخلی وارده به استان ۱۲۳ هزار تن گندم از طریق حمل ریلی به استان‌های مقصد ارسال شد.