به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری ظهر پنجشنبه در کارگروه آرد و نان استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری شبکه نان اظهار کرد: تاکنون یک‌هزار و ۵۹۲ واحد خبازی در مازندران به موتوربرق مجهز شده‌اند که این میزان، حدود ۳۵ درصد نانوایی‌های استان را شامل می‌شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت آمادگی دستگاه‌ها و واحدهای خبازی برای فصل سرد سال و احتمال بروز ناترازی انرژی و محدودیت در تأمین برق و گاز، تأمین مولدهای برق اضطراری برای نانوایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری هدف از اجرای این طرح را کاهش آسیب‌پذیری نانوایی‌ها در زمان اختلال در شبکه برق و جلوگیری از وقفه در فرآیند پخت و عرضه نان عنوان کرد و گفت: استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری از الزامات تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین از حمایت استاندار مازندران از اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: با اختصاص ۵۰ میلیارد ریال یارانه برای کمک به تأمین موتوربرق نانوایی‌ها، گام مؤثری برای تقویت زیرساخت‌های پایداری شبکه نان استان برداشته شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست اجرای این طرح، ۴۶۴ دستگاه موتوربرق در اختیار واحدهای خبازی قرار گرفته و روند تجهیز نانوایی‌ها همچنان ادامه دارد.

جعفری با اشاره به پیگیری برای اختصاص مرحله دوم حمایت مالی بیان کرد: توسعه تجهیزات برق اضطراری نانوایی‌ها نیازمند استمرار حمایت‌هاست و در همین راستا پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مرحله دوم در حال انجام است.

وی تأمین سوخت جایگزین را در کنار برق اضطراری از دیگر اقدامات استان برای افزایش تاب‌آوری واحدهای خبازی دانست و خاطرنشان کرد: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با همکاری فرمانداران، اتحادیه‌های نانوایان و شبکه بانکی، روند تأمین تسهیلات و تکمیل تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌ها را دنبال می‌کند.

به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، تقویت زیرساخت‌های اضطراری نانوایی‌ها با هدف تضمین استمرار تولید و توزیع نان و کاهش آثار احتمالی اختلال در شبکه انرژی استان در حال پیگیری است.