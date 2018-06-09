«مخاطب خاص» پس از وقفه طولانی بازگشت/ «همسایه ها» با بیان ساده

رسالت بوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای دوباره برنامه «مخاطب خاص» از شبکه سه سیما بعد از وقفه ای چند ماهه عنوان کرد: به تازگی بعد از حدود ۶ ماه و نیم وقفه تولید برنامه زنده «مخاطب خاص» را شروع کرده ایم که قرار است هر جمعه از شبکه سوم سیما پخش شود.

وی ادامه داد: جمعه شب ۲۳ ماه رمضان مصادف با ۱۸ خرداد نیز این برنامه به صورت زنده از کربلا روی آنتن رفت.

این مجری تلویزیون با اشاره به ویژگی های «مخاطب خاص» توضیح داد: در مدت یک سالی که برنامه روی آنتن رفت از آن استقبال زیادی صورت گرفت و به یک برند تبدیل شد. به نظرم این برنامه گریزگاه خوبی برای آدم های خسته است و می تواند حال خوبی را برای بسیاری ایجاد کند چراکه امام حسین(ع) برای بسیاری از ما مردم دلیل وفاق است.

وی یادآور شد: «مخاطب خاص» مخاطبان بسیاری هم دارد و ما در فصل پیش توانستیم از طریق برنامه ۳۰۰ نفر را که به کربلا نرفته بودند به کربلا ببریم که هزینه آن از طریق بانیان شخصی فراهم می شد.

بوذری با اشاره به دیگر برنامه خود که در شب های ماه رمضان از شبکه سه پخش می شود، گفت: برنامه «همسایه ها» کاری از مرکز آفرینش های آستان قدس رضوی و گروه معارف شبکه سه سیماست که هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن می رود. این برنامه فضای صمیمانه ای دارد و ما در خارج از استودیو با مهمان برنامه گپ می زنیم و سعی می کنیم در چنین فضایی برنامه را تولید کنیم.

وی اظهار کرد: ما سعی می کنیم در برنامه ضمن اینکه به قواعد زبان معیار وابسته باشیم و روایات و مفاهیم عمیق را مطرح کنیم اما ساده حرف بزنیم.

این مجری برنامه های معارفی در پایان عنوان کرد: قرار است برنامه «همسایه ها» بعد از ماه رمضان روزهای پنجشنبه و جمعه استمرار داشته باشد که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.