خبرگزاری مهر، گروه استانها - رضا شریعتی: در چند روز گذشته یک خودرو سواری در کیلومتر چهار ساری به قائمشهر به دلیل سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل خودرو به گاردریل برخورد کرد و راننده در میان شعلههای آتش سوخت.
با روشن شدن شعلههای آتش نحوه امدادرسانی در این حادثه و در نهایت امکانات اطفای حریق در حوادث مشابه در کنار چرایی آن موضوعی است که افکار عمومی به دنبال پاسخ آن هستند، موضوعی که هنوز هم پاسخ درستی به آن داده نشده است.
از قضا استاندار مازندران که برای بازدید از میدان بار ساری در محل حادثه بود دستور پیگیری این مساله را با قید فوریت داد.
یوسف نوری استاندار مازندران پس از بازدید سرزده از میدان جدید میوه و تره بار ساری در حالی که قصد عزیمت به محل کارش را داشت، با مشاهده واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس که در میان شعلههای آتش در حال سوختن بود، از خودروی شخصی خود پیاده شد و پس از حضور در محل حادثه با مسؤولان مربوطه برای امدادرسانی هر چه سریعتر به صورت تلفنی مکالمه کرد.
وی همچنین به مدیرکل بازرسی استانداری دستور داد تا علت تأخیر ورود مأموران آتش نشانی به محل حادثه برای اطفای حریق خودرو را بررسی و گزارشی در این زمینه تهیه شود تا تصمیمات مقتضی نیز در این خصوص اتخاذ شود.
ترافیک عامل قفل شدن مسیر
این مساله با واکنش مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری همراه بود و او با اشاره به حادثه مرگ دلخراش یک راننده در شعلههای آتش به خبرنگار مهر گفت: ترافیک سبب قفل مسیر در زمان حادثه شده بود.
علی دومیرکلایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار این که حادثه آتش سوزی یک دستگاه خودرو پژو در محور ساری قائمشهر ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه اطلاع رسانی شده بود، افزود: این حادثه خارج از محدوده شهری بوده و با این حال خدمات رسانی در چنین مواقعی جزو وظیفه ذاتی همکاران است.
وی یکی از مسائل را خدمات رسانی در راههای مواصلاتی و خارج از محدوده شهری بیان کرد و گفت: در این حادثه تماس با سامانه ۱۱ و ۵۸ دقیقه ثبت شد و خروج از ایستگاه نیز ساعت ۱۲ از ایستگاه شماره سه ساری انجام شد.
وی با عنوان این که فاصله تا محل حادثه هشت کیلومتر بوده است، افزود: متأسفانه به دلیل نوع حادثه و حریق شاهد انسداد و ترافیک سنگین بودیم و حدود چهار کیلومتر از مسیر قفل شده بود و با این حال همکاران در مدت زمان ۹ دقیقه به محل حادثه رسیدند.
دومیرکلایی یادآور شد: فاصله ایستگاه شماره سه تا محل حادثه در زمان شب و خلوت بودن جاده نیز تست گیری شد و همکاران در مدت هفت دقیقه به محل رسیده بودند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی ساری با اظهار این که توقف و ترافیک سنگین در مسیر کار را سخت کرده است، گفت: طبق دستورالعمل حوزه خدمات رسانی شهری است و برای تسریع در خدمات رسانی با دستگاههای امدادی نظیر هلال احمر پای کار بیایند و همچنین دهیاریها نیز تجهیز شوند.
متأسفانه این استان طی یک دهه اخیر به خاطر شرایط اقلیمی با رشد جمعیت همراه شده است و به خاطر کمبود تجهیزات گاهی پس از سانحه مغلوب میشود، از طرفی استان به درد بی درمان برج سازی و مرتفع سازی دچار شده است که در این شرایط نیاز به نظارت بر ساخت و تجهیز ساختمانهای بلند مرتبه و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی که به تناسب بعد جمعیتی و اقلیمی این استان نبوده است، بیشتر نمایان میشود.
امروزه دسترسی آتشنشانان به تجهیزات و امکانات مدرن امدادی و اطفای حریق به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی سنجش کیفیت خدمات در شهرها بوده که جدی گرفته نشده است.
در حال حاضر در حالی که سیستمهای آتشنشانی شهرهای مازندران امکانات کافی ندارند و باید بودجه شهرداریها و نهادهای متولی در این زمینه هزینه شود، شهرداریها با انبوهی از نیروی مازاد مواجه هستند که به آنها حقوق میدهند و این مساله بار مالی برای شهرداریها ایجاد کرده است. کافیست تا نگاهی به میزان بدهیهای شهرداریهای مازندران و حقوق معوقه کارمندانشان بیندازید تا ببینید در استان چه خبر است!
در چنین شرایطی و در حالی که تنها راه چاره نیز ساماندهی و ایستادگی شهرداران در برابر فشار برای جذب نیرو است، مشخص نیست مسؤولان استان، در صدر آن مدیریت بحران استانداری و شهرداریهای استان تاکنون چه اقداماتی برای کاهش خطر آتشسوزی در مازندران انجام دادهاند؟ آیا اساساً به فکر این موضوع افتادهاند؟ آیا خود را در قبال این جوان که در کمتر از چند دقیقه، تمام زندگیاش خاکستر شد، مسؤول میدانند؟
اگرچه مسؤولان همواره از حمایت از آتش نشانان دم میزنند مثلاً رئیس شورای اسلامی شهرساری از آتشنشانان بهعنوان سربازان گمنام یاد میکند که عاشقانه به مردم خدمت میکنند.
پرویز شعبانی گفته که آتشنشانان برای امنیت و آرامش جان و مال مردم دل به آتش میزنند، این ایثارگری و شهامت قابلتقدیر است.
وی یادآور شد: با توجه به بلندمرتبهسازی ساختمانها در مرکز استان، تجهیز آتشنشانی به نردبانهای بلند و تجهیزات پیشرفته، امری ضروری است، با این وجود متأسفانه این موارد در حد حرف و شعار میماند چراکه اگر مدیریت شهری نه فقط در این شهرستان بلکه در استان بر نقش آتشنشانان در حفظ جان آحاد جامعه و شهروندان واقف بود سیاست تأمین تجهیزات، آموزش و پیشگیری در دستور کار و هدفگذاری قرار میگرفت.
نگاه ویژه به آتشنشانی از منظر تأمین تجهیزات و امکانات مدرن و روز دنیا
مصطفوی، مهندس عمران در این باره معتقد است که ایستگاه آتشنشانی در استانها فاقد امکانات اطفای حریق ساختمانهای بلند و طبقاتی و آتشسوزیهای واقع شده در ارتفاع هستند.
وی به خبرنگار مهر میگوید: در حالی که در سالهای اخیر احداث ساختمانهای بلند طبقاتی در استانها افزایش یافت اما اکثر شهرها فاقد نردبان بلند برای بهکارگیری در آتشسوزیهای رخ داده در ساختمانهای بلند و طبقاتی هستند.
مصطفوی ادامه میدهد: حال که شاهد بلندمرتبه سازی در نقاط مختلف هستیم باید نگاه ویژهای به آتشنشانی و پرسنل خدوم و زحمتکش آن از منظر تأمین تجهیزات و امکانات مدرن و روز دنیا داشته باشیم تا بتوانند در زمان بروز حوادث و سوانح، امنیت جانی خود و شهروندان را با آرامشخاطر و با کیفیت بهتر و بیشتر فراهم کنند.
وی میگوید: البته تأمین تجهیزات تنها مربوط به ساختمانهای ناایمن و بلند مرتبه نیست و سایر تجهیزات نیز باید تأمین شود تا شاهد حوادث مشابه آنچه در چند روز اخیر رخ داد نباشیم.
این مهندس عمران میگوید: تأمین تجهیزات پیشرفته آتشنشانی نظیر نردبان هیدرولیک برای ساختمانهای بلند مرتبه نیازی ضروری است تا در حوادث مختلف در حوزه کاری آتشنشانی شاهد خسارات جبرانناپذیر احتمالی ناشی از کمبود یا نبود امکاناتی مانند نردبان هیدرولیک در شهرمان نباشیم.
مستند سازی و آموزش نیروهای آتش نشان
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران چندی پیش با اشاره به اینکه با اتفاقاتی که در ادوار گذشته کشور رخ داد، به این نتیجه رسیدند که سازمان آتش نشانی باید تخصصی شود، یادآورشد: همچنین با توجه به بلندمرتبه سازی انجام شده ضرورت حرفهای شدن بیشتر شده است و بسیاری از ساختمانها در گذشته استاندارد ساخته نشدند و در زمان بحران و حوادث خارج کردن افراد و سکنه و رفع بحران کار هر فردی نیست و حتی حرفهای ترین ورزشکاران توان مقابله و تصمیم گیری به هنگام در این مواقع را ندارند.
احمد توکلی دانش شخصی فرد در آتشنشانان را بسیار مهم دانست و مستند سازی و آموزش نیروهای این بخش را از شهرداران مازندران خواستار شد و تصریح کرد: شناخت نوع حریق، پیچیدگی کار آتشنشانی و دانش فنی را همه نیروها باید مجهز به این دانش بشوند تا توان حرکت با تجهیزات و لباس و توان خروج افراد از معرکه را داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سابق حتی لباس عملیات و کپسول اکسیژن مطرح نبود و امداد چاه و غواصی و امداد ارتفاع نیز آموزش داده نمیشد، خاطرنشان کرد: به دنبال تجهیز آتشنشانیها و آموزش حرفهای همه آتشنشانها هستیم چرا که امروزه با ترافیک آنچنانی و گازی که به همه منازل رفته و دیگر موضوعات، عملیات را سختتر میکند و کاهش زمان و داشتن تجهیزات و جذب نیروهای حرفهای مهم است.
وی با اشاره به اینکه آمادگی جسمانی باید جدی گرفته شود و قداست لباس آتشنشانان در نگاه مردم بالا برده شود، گفت: آتشنشانان ملبس به لباس مقدس و درجه یک هستند و باید جایگاه حفظ شود و مردم آنها را به عنوان فرشته نجات نگاه کنند و احترام بگذارند.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران، آتشنشانی را یگان عملیاتی دانست و ارتقای تجهیزات توسط شهرداران را خواستار شد و اظهار کرد: در حوزه امکانات و اعتبارات، آتشنشانان را حمایت خواهیم کرد و واحدهای ایمنی و آتشنشانی ها را نیز در برنامه تجهیز داریم و برای گرفتن اعتبارات و تجهیزات همه تلاش را خواهیم کرد
انتظار میرود که پس از آتشسوزیهای هولناک چندین باره در مازندران نظیر آتش سوزیهای مسجد جامع ساری، آتش سوزی مراتع و حادثه اخیر با توجه به کمبود تجهیزات آتش نشانی، فکر و تمهیدات اساسی برای جلوگیری از تکرار این وقایع و یا کاهش خسارتها صورت گیرد، اما گویا درس عبرت گرفتن از اتفاقات، جایی در برنامههای مسئولان ندارد!
مسلم است عدم ساماندهی و نظارت بر فعالیت شهرداریها، ساخت و سازهای غیراستاندارد و ایمن و نداشتن آمادگی برای اطفای حریق در استان، نشان از عمق فاجعه مدیریتی دارد.
اگرچه باور داریم آتش سوزیها هر روز در نقطهای از استان رخ میدهند و آتشنشانها هم در حد توان امدادرسانی را انجام میدهند، اما آنچه گفته شد سخنی از سر دلسوزی با مسؤولان استان است که بودجه شهرداری را به جای آنکه صرف فربهتر کردن شهرداری با جذب نیروهای مازاد کنند در بخش تأمین تجهیزات، آموزش و پیشگیری هزینه کنند، من آنچه شرط ابلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.
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