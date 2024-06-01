برگزیدگان دوره‌ ارتقاء قاریان و دعاخوانان در اردیبهشت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دورههای آموزش و ارتقا از جمله اقدامات و تجربیات موفق شورای عالی قرآن در حوزه آموزشهای تخصصی است که سالهاست ویژه قاریان و دعاخوانان ممتاز کشور برگزار میشود.
در سالهای اخیر، بهرهگیری از بستر فضای مجازی، امکان استفاده از این دورهها را برای تعداد بیشتری از ممتازین عرصه قرائت و دعا در استانهای مختلف کشور فراهم کرده است.
در شانزدهمین دوره ارتقا قاریان و هشتمین دوره دعاخوانان ممتاز سراسر کشور، سعید رحمانی، سیدعباس انجام، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسمآبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و رضا روانبخش به عنوان مدرس حضور داشتند.
در جلسه اردیبهشتماه سیدروحالله هاشمی از خراسان رضوی، سیدیوسف حسینی از سمنان، محمدحسین ایزدی و سجاد ویشکینژاد از گیلان، مهدی کردلو از زنجان، میثم خرمی از ایلام، محمدمهدی پورافغان از کرمان، مسعود صفری و امید درویشی از همدان و منصور داودی از خوزستان به عنوان قاریان برگزیده و محمدرضا عباسیان از تهران و حجت الاسلام صفی اله توفیقزاده از فارس به عنوان دعاخوانان برگزیده تعیین شدند.
شایان ذکر است جلسات ارتقا قاریان و دعاخوانان، یک نوبت در ماه، بهصورت غیرحضوری و مجازی، در قالب ۱۵ کلاس تشکیل میشود.
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