۳۷۸ مورد خدمات حقوقی به مددجویان کمیته امداد سمنان ارائه‌ شد

سعید دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در مجموع ۳۷۸ مورد خدمات حقوقی به مددجویان کمیته امداد ارائه‌شده است، ابراز داشت: در سال گذشته تعداد ۲۷۴ پرونده به اداره حقوقی کمیته امداد ارجاع شد که از این تعداد ۶۹ پرونده سازمانی و ۲۰۵ پرونده مددجویی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه مراجعات مددجویان شامل پرونده‌های حقوقی و کیفری می شود، افزود: سال گذشته ۱۹ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد که امیدواریم با تسهیل امور مددجویان بتوانیم تکلیف و وظیفه قانونی و شرعی خودمان را نسبت به این افراد انجام داده باشیم.

ارائه ۱۲۱ مشاوره حقوقی

رئیس اداره حقوقی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه احقاق حق مظلوم یکی از وظایف ذاتی ما در قبال مددجویان کمیته امداد است، ابراز داشت: سال گذشته ۱۲۱ مشاوره حقوقی به مددجویان داده شد و همچنین در اظهارنامه، تنظیم دادخواست و شکوائیه نیز به مددجویان خدمات ارائه می‌شود.

دوست محمدی بابیان اینکه از تعداد پرونده‌های موجود ۳۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است، تصریح کرد: سال گذشته برای ۵۲ پرونده نیز رای صادر و اجراشده است.

وی بابیان اینکه سالانه در پرونده‌های حقوقی مددجویان درصدی افزایش را شاهد هستیم، افزود: با توجه به اینکه عمده پرونده موجود بحث مسائل خانوادگی را شامل می‌شود اما مباحث حقوقی و کیفری نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

همکاری ۴۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد

رئیس اداره حقوقی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت وکلای نیکوکار یکی از اقدامات مهم این نهاد است، ابراز داشت: تا اکنون در کل استان ۴۵ وکیل نیکوکار با حضور و ارائه مشاور به مددجویان یاری‌گر کیمته امداد هستند که در واقع این وکلای نیکوکار به این نتیجه رسیدند که باید زکات علم را با خدمت به محروم پرداخت کنند.

دوست محمدی در ادامه تصریح کرد: از این تعداد وکلای نیکوکار ۳۸ نفر از سال‌های قبل با کمیته امداد همکاری داشتند و سال گذشته نیز هفت وکیل جدید جذب این نهاد شدند که خوشبختانه شاهد افزایش تعداد وکلای نیکوکار در استان هستیم.

وی افزود: کمیته امداد هیچ گونه دفاعی از افراد دارای دو جرم مواد مخدر و جرائم عمد نخواهد داشت و تنها برای احقاق حق مددجویان تلاش می‌کند.

ضرورت ورود خیران به امور مشاوره‌های مددکاران

رئیس اداره حقوقی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه هر مددجویی مددکار خاص خودش را دارد، ابراز داشت: مددجویان با مراجعه به این نهاد از مشاوره‌های مددکاران بهره‌مند می‌شوند و این افراد در تکمیل فرم و مدارک به آن‌ها کمک می‌کنند و پس از بررسی و تنظیم شکوائیه و دادخواست به وکلا معرفی خواهند شد.

دوست محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه ثبت دادخواست در دفتر الکترونیک مستلزم پرداخت هزینه است و تنها مددجویان از پرداخت هزینه دادرسی در محاکم معاف هستند، لذا ورود خیران در این قسمت می‌تواند به مددجویان بسیار کمک کند.