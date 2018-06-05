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۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

امدادرسانی در ۱۱ استان سیلابی/ آمار فوتی ها و نجات یافتگان

امدادرسانی در ۱۱ استان سیلابی/ آمار فوتی ها و نجات یافتگان

رئیس سازمان امداد و نجات، به تشریح عملیات امدادرسانی در مناطق سیلابی و دچار آبگرفتگی در کشور پرداخت.

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی، توفان و رعد و برق، در روزهای ١١ تا ساعت ۶ بامداد ١٥ خرداد ۹۷ پرداخت و گفت: ١١ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، زنجان، قزوین، لرستان و مرکزی، تحت تاثیر سیلاب و آبگرفتگی قرار داشتند.

وی با اشاره به مناطق امدادرسانی شده که شامل ٢٨شهر و روستا بوده است، افزود: کار امدادرسانی برای ١٦٧٥ نفر از هموطنان گرفتار حوادث انجام شد و ۱۳۸ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند.

سلیمی از انتقال سه نفر  به مراکز درمانی و نجات ۵۴ نفر و انتقال به مناطق امن خبر داد و گفت: در حوادث اخیر ۷ فوتی در اثر ریزش آوار و صاعقه گزارش شده است.

وی در ادامه از تخلیه آب ٢١٠واحد مسکونی خبر داد و افزود: ۲۲ دستگاه خودرو نیز از مسیر سیلاب رها سازی شد.

رئیس سازمان امداد و نجات، از حضور ۲۲۷ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۶۲ تیم امداد و نجات خبر داد و گفت: در این مأموریت ها، علاوه بر انجام عملیات امداد و نجات، توزیع ٣١دستگاه چادر، ٢٣٠تخته پتو، ١٥٠تخته موکت،  ٥٢٠کیلوگرم نایلون، ٤٤٠٠بطری آب معدنی، و انواع کنسروجات و نان، بین حادثه دیدگان توزیع شد.

سلیمی تاکید کرد: امدادرسانی در مناطق خداآفرین استان آذربایجان شرقی و بوئین زهرا در استان قزوین ادامه دارد.

کد مطلب 4313926
حبیب احسنی پور

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