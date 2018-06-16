سید فرید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح زوایای مختلف طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تأکید کرد که در صورت شناسایی متخلفان، قطعاً معرفی به دستگاههای قضایی برای برخوردهای لازم انجام خواهد شد، اما در مجموع هدف از اجرای این طرح «مچگیری» نیست.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر اینکه طرح تحقیق و تفحص از باشگاههای پرسپولیس و استقلال، زوایای مختلفی را شامل میشود، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح عملکرد این دو باشگاه به لحاظ درآمدها و هزینهکردها، ساختار اداری و نحوه ورود و خروجها در سطوح مختلف به غیر از مباحث فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه در طرح تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال، عملکرد آنها طی ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار میگیرد، در مورد اینکه چه عاملی باعث ورود به این موضوع شده است؟ گفت: نیاز به هیچ مورد یا سند و مدرک خاصی نبود، تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال یک مطالبه عمومی بود؛ به هر حال طی سالهای گذشته ابهامات زیادی در رابطه با چگونگی انعقاد قراردادها در این دو باشگاه مطرح بوده، علاوه بر این شاهد اعمال جریمههای زیادی در رابطه با سرخابیها بودیم که حتی تا محرومیت آنها نیز ادامه داشت؛ به همین دلیل موضوع تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال را مطرح کردیم تا بتوانیم با پیگیری موضوع، شفافسازی کرده و تخلفات، ناکارآمدیها و سوءمدیریتها را شناسایی کنیم.
«طرح تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال چه زمانی به صورت رسمی آغاز میشود؟» موسوی در پاسخ به این پرسش گفت: هفته گذشته مصوبه این طرح را از صحن علنی مجلس گرفتیم. باید کمیته ویژه تحقیق و تفحص تشکیل شود تا ورود جدی به این موضوع آغاز شود. طبق آییننامه کمیسیون فرهنگی مجلس، باید ظرف مدت زمان ۲۰ روز اعضای این کمیته را مشخص کند، سپس کمیته شکل گرفته موظف است ظرف مدت زمان ۶ ماه اقدامات لازم برای تحقیق و تفحص را انجام دهد.
وی همچنین در رابطه با ترکیب کمیته تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال گفت: پنج نفر از درخواستکنندگان تحقیق و تفحص همراه با ۱۰ نفر از دیگر نمایندگان مجلس به انتخاب کمیسیون فرهنگی، اعضای این کمیته را تشکیل میدهند. درواقع این کمیته حداکثر با حضور ۱۵ نفر تشکیل خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به نتایج دقیقتر تحقیق و تفحص، آیا از نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور نیز کمک گرفته خواهد شد؟ افزود: تمام دستگاهها باید مجلس و کمیته تحقیق و تفحص را در انجام وظیفه قانونی که دارند، یاری کنند؛ در این زمینه از تمام کارشناسان و صاحبنظران و دستگاههای نظارتی میخواهیم تا با کمیته همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم با کمک هم، وضعیت فعلی این دو باشگاه که انصافاً وضعیت نابسامانی است را به صورت جدی بررسی و در مورد آن تصمیمگیری کنیم.
«در صورتی که در حین تحقیق و تفحص با فرد یا افرادی به عنوان متخلف شناسایی شوند، چه برخوردی با آنها صورت میگیرد؟» موسوی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: البته که هدف از تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مشکلی نیست؛ هدف ما شفافسازی و اصلاح رویکرد فعلی و به دنبال اعمال اقدامات قانونی است تا از این پس کمتر شاهد تخلفات، ناکارآمدیها و سوءمدیریتها در سطح این دو باشگاه باشیم.
وی در همین رابطه تأکید کرد: اما آنچه مسلم است اگر در جریان تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال با متخلف یا متخلفان مواجه شویم، برابر قانون، آنها را به دستگاه قضایی معرفی میکنیم تا برخورد لازم و قانونی با آنها صورت بگیرد.
این مقام مسئول در وزارت ورزش در پایان خاطرنشان کرد: مباحث مالی عامل اصلی برای تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال است. اصلاً مشخص نیست درآمد این دو باشگاه از کجا تأمین میشود و بسیاری از هزینهها چگونه وارد این دو باشگاه میشود. خیلیها از سرخابیها طلبکارند و هر روز شاهد اخباری مربوط به بدهیهای سرسامآور آنها هستیم که بعضاً خبر محرومیت را هم در پی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس هفته گذشته در صحن علنی با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را تصویب کردند.
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